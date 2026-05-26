Salerno nella Dottrina Sociale della Chiesa

di Antonio Manzo

Il primo e terzo schema della Rerum Novarum e redattore principale della prima enciclica sociale della Chiesa, fu il salernitano, padre Matteo Liberatore gesuita. Il ricordo di 135 anni fa ritorna proprio nelle ore della presentazione dell’enciclica “Magnifica humanitas” di Papa Leone XIV che nel solco della dottrina sociale inaugurata dal suo predecessore Leone XIII presenta al mondo l’Intelligenza Artificiale come segnale di un nuovo umanesimo. C’è molto del pensiero del gesuita salernitano nella Rerum Novarum che potrebbe perfino indurre Papa Leone XIV a celebrare e ricordare proprio a Salerno la memoria del gesuita estensore della Rerum Novarum che aprì la dottrina socilae della Chiesa moderna. Sarebbe un’occasione la visita di Papa Leone XIV a Salerno per ricordare le Rerum Novarum e padre Matteo Liberatore che fu tra i soci fondatori di Civiltà Cattolica. L’enciclica Rerum Novarum fu pubblicata il 15 maggio del 1891, la stessa dta simbolicamente scelta da Leon XIV per firmare l’enciclica sulla’ Intelligenza artificiale. E se allora la dottrina sociale della Chiesa proponeva una via diversa dalla soluzione liberale ai tempi del Manifesto di Karl Marx e Friedrich Engels, oggi Leone XIV propone al mondo la custodia della persona nel tempo dell’Intelligenza Artificiale che potrà avere successo , come ha ricordato ieri alla presentazione dell’enciclica Christopher Olah, fondatore dell’azienda Usa Antropich, che ci siano persone a dire cose scomode con pensieri critici sinceri e ponderati. Il fondatore di Anthropic ha così ringraziato Papa Leone XIV per aver intrapreso un’opera di discernimento offerta al mondo e non solo alla Chiesa. Matteo Liberatore nacque a Salerno il 14 agosto 1810. Il padre Nicola era un alto magistrato e la mamma Caterina De Rosa proveniente da una nobile famiglia di Barile (provincia di Potenza). Matteo a 16 anni entrò nella Compagnia di Gesù a Napoli dove studio ostante la vivace opposizione ai gesuiti per l’introduzione della filosofia Scolastica. Liberatore diverrà un protagonista del Neotomismo come unica filosofia che avrebbe potuto comprendere i grandi problemi della società del tempo. Padre Matteo Liberatore per 42 anni fu il notista politico di Civiltà Cattolica. Sotto la guida di Leone XIII fu il redattore principale della Rerum Novarum, la magna carta dell’operosità cristiana come la definì Pio XII. Un grande personaggio della storia della Chiesa che oggi Salerno potrà ricordare mentre la Chiesa celebra l’enciclica di Leone XIV.