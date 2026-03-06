Piero De Luca (Pd): “Incontro cordiale col commissario prefettizio Panico” - Le Cronache Attualità
Piero De Luca (Pd): “Incontro cordiale col commissario prefettizio Panico”
Incontro con il top model internazionale Fabio Mancini
  • Marzo 6, 2026
«Questa mattina ho incontrato il Commissario prefettizio del Comune di Salerno, il dott. Vincenzo Panico. È stato un confronto cordiale, nel corso del quale abbiamo affrontato alcuni dei principali temi che riguardano la città e l’intera comunità salernitana.

 

Ho voluto innanzitutto esprimere apprezzamento per il lavoro serio e concreto che il commissario sta svolgendo in questa fase delicata per l’amministrazione comunale, assicurando massima disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale. 

Nel corso dell’incontro si è condivisa l’importanza di garantire continuità all’azione amministrativa in atto e prestare massima attenzione alle esigenze della città. Continueremo a seguire da vicino le esigenze della comunità, nell’interesse esclusivo dei nostri cittadini”, ha concluso l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Pd.

