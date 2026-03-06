Iran: Cirielli, nuove leadership dismettano politica aggressiva

“Spero che le nuove leadership iraniane siano piu’ moderate e comprendano che si devono sedere al tavolo e devono dismettere la loro politica aggressiva, terrorista e di minaccia globale, non solo per Israele ma per tutti i vicini. Hanno tirato missili persino con Paesi che non erano coinvolti, come l’Azerbaijan o la Turchia, hanno tirato missili nei confronti dell’Oman, che e’ uno dei Paesi che ha cercato da sempre e tradizionalmente di aiutarli nelle mediazioni”. A dirlo e’ il viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, parlando della crisi in Medio Oriente, a margine di un evento al campus di Fisciano dell’Universita’ di Salerno. “Oggettivamente – aggiunge – un gruppo di fanatici che, in questi anni, hanno finanziato milizie terroristiche, fatto disastri. Pensavo che quello che era accaduto a giugno dell’anno scorso li avesse portati verso un percorso diverso, ma oggi siamo ancora qui. In questo anno, si sono armati fino ai denti con missili sotterranei, hanno provato ad arricchire l’uranio per arrivare alla bomba atomica e hanno risposto a un’aggressione militare, bombardando infrastrutture civili di tutti i Paesi vicini”. “Veramente e’ una cosa incredibile ed e’ una minaccia che deve cessare”, conclude Cirielli.