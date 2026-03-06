Incontro con il top model internazionale Fabio Mancini

Doppio appuntamento nell’ambito della III edizione del Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano”, promosso dall’associazione socio-culturale e musicale “Insieme per Caso”. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, “Sogni in cammino”, incontro con Fabio Mancini, top model internazionale della maison Giorgio Armani e voce autorevole di un percorso umano che continua a ispirare giovani e adulti. Volto icononico e portatore nel mondo di un progetto filantropico, Mancini condividerà il suo percorso professionale e personale, raccontando il valore della disciplina, della gentilezza e della resilienza in un mondo che cambia rapidamente ma che continua ad avere bisogno di umanità incontrando i ragazzi e i giovani. Mancini, volto storico italiano della moda internazionale maschile e protagonista di importanti sfilate nel mondo e campagne pubblicitarie iconiche per Giorgio Armani, è fondatore del Fabio Mancini European School Projet, con il quale porta il suo progetto filantropico in tutto il mondo, ed è autore del libro “108 volte mi perdono” – Dalla solitudine delle apparenze alla pienezza dello spirito” (Rizzoli). Mancini è un uomo che ha scelto di dedicare la propria immagine a qualcosa di più grande: il benessere dei giovani. Fabio trasmette autenticità, umanità, ascolto. Non parla di sé come di un mito, ma come di un ragazzo che ha conosciuto le fragilità e ha imparato a trasformarle in forza. L’appuntamento si inserisce nel programma del Premio dedicato alla valorizzazione delle storie positive e delle esperienze che sanno generare bellezza, responsabilità e visione. “Sogni in cammino” non è soltanto una testimonianza: è un invito a riconoscere la propria unicità, a trasformare le fragilità in forza e a credere nella possibilità di costruire il proprio futuro con coraggio e autenticità. La cerimonia ufficiale di consegna dei riconiscimenti della terza edizione del Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano”, per le sezioni testi teatrali, libri, arte, canzone e poesia, si svolgerà il giorno successivo, domenica 15 marzo 2026, alle ore 17.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi. In questa occasione, sarà presente anche il modello Fabio Mancini, al quale andrà il Premio Speciale Internazionale “Salvatrice Sciumano”, insegnante che ha dedicato la sua vita al bene del prossimo. Gli appuntamenti sono promossi da Musica.In e Insieme per Caso, con il patrocinio dell’ARCC – Associazione Regionale Cori Campani – e del Comune di Baronissi. Nel corso della serata, ci saranno le esibizioni dei cori Junior Chorus, Teen Chorus e Insieme per Caso, diretti dal Maestro Biagio Capacchione. Entrambi gli eventi saranno presentati dal giornalista e scrittore Paolo Romano.