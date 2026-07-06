Il Comune di Castellabate conferirà la cittadinanza onoraria all’attore Claudio Bisio nel corso della cerimonia istituzionale in programma sabato 11 luglio alle ore 20.30, nella suggestiva cornice del Castello dell’Abate. Con questo prestigioso riconoscimento, l’Amministrazione comunale intende rendere omaggio a un artista che, attraverso la sua straordinaria interpretazione di Alberto Colombo nel film Benvenuti al Sud, è entrato nel cuore della comunità e ha contribuito in maniera determinante a promuovere l’immagine del borgo ben oltre i confini nazionali. Il personaggio interpretato da Claudio Bisio è diventato uno dei simboli più amati della commedia italiana contemporanea. Il successo del film ha infatti determinato una straordinaria diffusione dell’immagine di Castellabate presso il grande pubblico, trasformando il borgo in una delle mete più ricercate del turismo cinematografico e contribuendo in modo significativo alla crescita dell’attrattività turistica del territorio. Il legame tra Claudio Bisio e Castellabate non si è esaurito con il successo di Benvenuti al Sud. Negli anni si è consolidato attraverso un rapporto autentico di stima, affetto e vicinanza con la comunità locale, fino al ritorno in queste ultime settimane sul set di Bentornati al Sud, il nuovo progetto cinematografico che vede ancora una volta Castellabate protagonista e che contribuirà ulteriormente alla promozione del territorio a livello nazionale. Negli anni il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria a personalità di assoluto prestigio come Alessandro Siani, Luca Miniero, Francesco Starace e Giulio Scarpati. “La cittadinanza onoraria a Claudio Bisio rappresenta il naturale riconoscimento di un legame che negli anni è diventato sempre più. Con il suo talento e la sua straordinaria interpretazione ha contribuito a far conoscere Castellabate a milioni di persone, trasformando il nostro borgo in un luogo simbolo della commedia italiana e in una destinazione amata da visitatori provenienti da tutta Italia e non solo. Ma ciò che vogliamo celebrare è anche il rapporto umano che Claudio Bisio ha costruito con la nostra comunità, un rapporto sincero, fatto di affetto reciproco, che continua ancora oggi con il ritorno sul set di Bentornati al Sud. È un riconoscimento che arriva dal cuore dei cittadini”, commenta il Sindaco Marco Rizzo.