Piero De Luca, A testa alta determinante
Farwest (Rai3): Pagani “capitale dei diplomifici d’Italia”
Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson
Tumori. Ferrucci (Nibit): “dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell’immuno-oncologia”
  • Ottobre 23, 2025
  • 0
  • 251
  • 1 Min Read
“La lista ‘A testa alta’ è una lista che darà sicuramente un contributo determinante. Noi per oggi siamo concentrati sulla lista del Partito Democratico, sull’energia da mettere in campo su queste liste che metteranno in campo professionalità, figure istituzionali della società civile, donne, uomini, ragazzi che daranno l’anima”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Piero De Luca parlando a margine della direzione del Pd della Campania in vista delle elezioni regionali. De Luca ha poi precisato: “Lavoriamo per confermare la guida al centro sinistra della Regione Campania e per difendere il futuro dei nostri cittadini. Stiamo mettendo in campo le migliori liste, le più rigorose, in modo più trasparente, il modo più serio possibile, mettendo in campo le migliori energie” con l’obiettivo di confermare in centrosinistra “alla guida della regione”. Per Piero Luca bisogna scongiurare il rischio “di tornare in una palude amministrativa, burocratica, sociale, economica. Siamo concentrati su quello e lo faremo con rigore, con trasparenza e con serietà”.

