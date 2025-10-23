Farwest (Rai3): Pagani “capitale dei diplomifici d’Italia”

Un’inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento con Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile in onda domani alle 21.25 su Rai 3. Tra pestaggi, incendi e attentati, negli ultimi mesi è in corso un’escalation di violenza. Il reportage – con testimonianze inedite – si sofferma in particolare sullo scontro tra due boss cinesi per il controllo del mercato della prostituzione. A seguire, un viaggio nel mondo dei cosiddetti “diplomifici”, divenuti un vero e proprio business criminale per cui – a fronte di svariate migliaia di euro – ci si può assicurare un diploma di maturità senza muoversi da casa. L’inchiesta ricostruisce il sistema che permette a centinaia di studenti di ottenere il titolo di studio grazie a istituti paritari compiacenti. Si arriva fino a Pagani, provincia di Salerno, considerata la “capitale dei diplomifici d’Italia”, dove emergono pratiche diffuse come esami fittizi, classi fantasma e certificati di residenza falsi. Infine, un focus sul peso del Superbonus per le casse dello Stato. Non mancheranno gli aggiornamenti sull’inchiesta sul delitto di Garlasco, con testimonianze inedite che rivelano dettagli sul cosiddetto “sistema della squadretta” e sulla vicenda di stalking che ha portato alla condanna di Antonio Scoppetta.