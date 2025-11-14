Piantedosi: delittuosità 2024 -11% rispetto al 2015

Come controlettura” dei dati sulla delittuosità nel 2024 “dico che, comparando questi dati con quelli di 10 anni prima, del 2015, per vedere il decennio, noi riscontriamo un calo complessivo dei reati dell’11% e nei primi otto mesi di quest’anno registriamo un ulteriore decremento dell’8% rispetto allo stesso periodo proprio del 2024”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il suo intervento all’Assemblea dell’Anci in corso a Bologna. “In alcune aree goegrafiche del Paese, taluni reati calano in maniera ancora maggiore, mi piace citare che proprio Napoli e la Campania in generale registrano, in controtendenza rispetto all’anno scorso ma con una tendenza accentuata anche quest’anno, una sensibile diminuzione dei reati che sono indicatori della sicurezza. Questo ci consente di dire che abbiamo dato massima attenzione alla sicurezza dei luoghi quotidianamente frequentati dalla persone per ragioni di lavoro, di salute e di studio” ha aggiunto
