De Luca a riapertura Piazza Cavour a Salerno

E’ stata riaperta al pubblico Piazza Cavour, a Salerno, dopo il recente intervento di restyling che riguarda opere di pavimentazione, illuminazione e piantumazione di alberi e cespugli. Il lavoro di riqualificazione urbana sono stati illustrati questa mattina alla stampa dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dall’assessore al Commercio, Urbanistica – Lavori pubblici, Dario Loffredo. A sorpresa, è arrivato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Questa mattina – ha detto il primo cittadino – è stata riaperta Piazza Cavour, dopo il recente intervento di restyling che riguarda opere di pavimentazione, illuminazione e piantumazione di alberi e cespugli. Attendiamo ora che anche l’altro lotto possa essere restituito alla nostra città affinché i nostri concittadini possano usufruire di tutta l’area e godere appieno della bellezza del lungomare”. “Da amministratore e da cittadino – ha aggiunto l’assessore Loffredo – sono particolarmente soddisfatto di poter restituire a salernitani e visitatori, uno spazio caratterizzato da un nuovo disegno estetico, una vegetazione degna di tale nome, un impianto di irrigazione dedicato e un sistema di pubblica illuminazione potenziato. In attesa di riqualificare l’altro tratto della piazza, sul lungomare, vi invito a godere di questo spazio”.
