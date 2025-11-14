Fondazione Vassallo, devastanti parole del pm scuotono lo Stato - Le Cronache Attualità
Fondazione Vassallo, devastanti parole del pm scuotono lo Stato
Fondazione Vassallo, devastanti parole del pm scuotono lo Stato

  Novembre 14, 2025
“Le parole pronunciate questa mattina dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di SALERNO, che ha affermato come l’inchiesta non abbia trovato omertà ma una ‘mancanza di umanità’, colpiscono profondamente. Non si tratta di un mero giudizio tecnico, ma di una denuncia morale che riguarda l’intero Stato. La nostra terra, i cittadini, la memoria di Angelo meritano rispetto, attenzione e giustizia.” Lo afferma Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore: “Angelo è stato lasciato solo, prima e dopo la sua uccisione, nonostante abbia dedicato la vita alla comunità. Il Sistema Cilento ha imbrigliato anche le coscienze. Lo Stato deve dare un segnale concreto: accelerare le indagini sul traffico di droga e garantire che la giustizia arrivi senza ulteriori ritardi. Non possiamo più permettere che inerzia o silenzi calpestino la memoria di chi ha sacrificato tutto per il bene comune”. Il vicepresidente Massimo Vassallo aggiunge: “Il Sistema Cilento è uno Stato nello Stato. La Commissione Antimafia e il Comitato costituito devono proseguire il proprio lavoro con celerità. Non c’è più tempo da perdere: la comunità, la legalità e la memoria di Angelo sono in gioco. La Fondazione Angelo Vassallo sarà presente in aula giorno dopo giorno, perché la giustizia non è un atto formale. È un dovere morale e civico verso la comunità.”

