  • Novembre 19, 2025
Petina, nonnina coraggiosa: blocca ladra in casa,

Ha bloccato una ladra, avverto i carabinieri e l’ha fatta arrestare. Non ci sarebbe granchè di particolare se non si trattasse di una nonnina, estremamente coraggiosa.

 

Il fatto si è verificato a Petina, piccolo paese degli Alburni, nell’entroterra salernitano.

Nella mattinata di ieri una ottantenne si trovava da sola nella sua abitazione quando ha avvertito dei rumori provenienti da un’altra stanza ed è andata a vedere.

Ha quindi scoperto una donna, di giovane età, intenta a rubare da alcuni cassetti. L’anziana è quindi intervenuta e ha bloccato la ladra e al contempo ha chiamato i carabinieri.

In poco tempo i militari dell’Arma sono arrivati e hanno fermato e portato la giovane donna, proveniente dal Casertano ma di origini straniere, e hanno provveduto a denunciarla.

