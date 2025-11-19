Boccia: L’artigianato campano volano per il nostro made in Italy - Le Cronache Attualità
Boccia: L’artigianato campano volano per il nostro made in Italy

  • Novembre 19, 2025
Boccia: L’artigianato campano volano per il nostro made in Italy

Anche ieri, 18 novembre, sui canali social della candidata al Consiglio Regionale Campano, ha fatto il punto sulla campagna elettorale in essere. Nel corso dell’intervento hanno preso parte anche altri candidati, con i quali è stato sviscerato il programma, le priorità e le ambizioni della lista.

La sanità è la prima preoccupazione dei cittadini, l’artigianato invece va valorizzato, deve assumere un ruolo importante per lo sviluppo del Made in Italy.

Mancano pochi giorni al termine della campagna elettorale, l’imprenditrice di Pompei sembra essere determinata a recuperare il periodo in cui è stata distratta dalle inchieste giudiziarie, ed ora dedica impegno e passione per la propria terra ed i propri corregionali.

