Vallo. Tre arresti dei finanzieri per bancarotta

Tre imprenditori del settore farmaceutico sono stati posti agli arresti domiciliari dai finanzieri del comando provinciale di SALERNO, su disposizione del Gip di Vallo della Lucania, con l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le indagini, condotte dalla compagnia della Guardia di finanza di Vallo della Lucania, hanno ricostruito un quadro di gravi irregolarità nella gestione di una società attiva nella vendita all’ingrosso di farmaci. I tre imprenditori, amministratori di fatto e, in un caso, anche di diritto, avrebbero provocato il dissesto dell’azienda attraverso operazioni dolose, accumulando un passivo di oltre 4 milioni di euro verso Erario e fornitori. Gli accertamenti contabili hanno inoltre evidenziato una gestione della contabilità ritenuta inattendibile e la distrazione di ingenti rimanenze di magazzino per importi non inferiori a quattro milioni di euro. Uno degli imprenditori, prima dell’avvio della procedura di liquidazione giudiziale, avrebbe anche disposto bonifici dal conto della società verso il proprio. Le fiamme gialle hanno ricostruito un sistema in cui la società acquistava quantità di medicinali molto superiori al fabbisogno, per poi rivenderli all’ingrosso, senza le autorizzazioni previste, ad altre farmacie e parafarmacie riconducibili agli stessi indagati, spesso senza alcun pagamento.
