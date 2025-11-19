Vallo. Tre arresti dei finanzieri per bancarotta - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Iannone,”anche su autonomia differenziata Fico ha cambiato idea”
L’Arechi rugby si prepara per la festa del minirugby
Iannone, Fico scappa dal confronto Rai con Cirielli
De Luca, aree interne attacca manfredi
Provincia Vallo della Lucania

Vallo. Tre arresti dei finanzieri per bancarotta

  • Novembre 19, 2025
  • 0
  • 138
  • 1 Min Read
Vallo. Tre arresti dei finanzieri per bancarotta

Tre imprenditori del settore farmaceutico sono stati posti agli arresti domiciliari dai finanzieri del comando provinciale di SALERNO, su disposizione del Gip di Vallo della Lucania, con l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le indagini, condotte dalla compagnia della Guardia di finanza di Vallo della Lucania, hanno ricostruito un quadro di gravi irregolarità nella gestione di una società attiva nella vendita all’ingrosso di farmaci. I tre imprenditori, amministratori di fatto e, in un caso, anche di diritto, avrebbero provocato il dissesto dell’azienda attraverso operazioni dolose, accumulando un passivo di oltre 4 milioni di euro verso Erario e fornitori. Gli accertamenti contabili hanno inoltre evidenziato una gestione della contabilità ritenuta inattendibile e la distrazione di ingenti rimanenze di magazzino per importi non inferiori a quattro milioni di euro. Uno degli imprenditori, prima dell’avvio della procedura di liquidazione giudiziale, avrebbe anche disposto bonifici dal conto della società verso il proprio. Le fiamme gialle hanno ricostruito un sistema in cui la società acquistava quantità di medicinali molto superiori al fabbisogno, per poi rivenderli all’ingrosso, senza le autorizzazioni previste, ad altre farmacie e parafarmacie riconducibili agli stessi indagati, spesso senza alcun pagamento.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013