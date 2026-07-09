Salernitana, visite mediche per Ferrari e Capomaggio

La nuova stagione dell’US Salernitana entra ufficialmente nel vivo. Questa mattina Franco Ferrari e Galo Capomaggio hanno raggiunto il centro diagnostico Check Up di Salerno per sottoporsi alle consuete visite mediche di idoneità sportiva, primo appuntamento del percorso di preparazione in vista del prossimo campionato.

Dopo i test effettuati nella giornata di ieri da Anastasio, Tascone e Di Vico, è toccato all’attaccante e al centrocampista italo-argentini completare gli accertamenti previsti dal programma societario. Gli esami rappresentano il passaggio formale che apre la nuova annata agonistica e precede l’avvio del lavoro sul campo.

Il calendario della preparazione proseguirà nei prossimi giorni con il coinvolgimento degli altri componenti della rosa. Domani sarà il turno dei calciatori provenienti dal settore giovanile, mentre lunedì sono attesi diversi elementi della nuova squadra, compresi alcuni dei nuovi acquisti come Llano e Galeotti.

Martedì è invece fissata la partenza per Cascia, in Umbria, sede della prima fase del ritiro estivo della formazione granata. Agli ordini di Serse Cosmi, la squadra lavorerà fino al 31 luglio con l’obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica in vista degli impegni ufficiali.

Durante il periodo in Umbria la Salernitana disputerà almeno quattro partite amichevoli. Il primo test è già stato programmato per domenica 19 luglio contro l’Alba Cittàreale Alto Lazio. Il numero complessivo delle gare potrebbe aumentare: la decisione finale, se saranno quattro o cinque le amichevoli in programma, dipenderà dal livello degli avversari individuati dallo staff tecnico.

Conclusa la fase di preparazione a Cascia, nel mese di agosto il gruppo si trasferirà in Calabria, a Cotronei, dove sono previste ulteriori amichevoli di avvicinamento agli appuntamenti ufficiali.

La stagione agonistica prenderà il via il 16 agosto con il primo turno di Coppa Italia, mentre il debutto nel campionato di Serie C è previsto per il 23 agosto.