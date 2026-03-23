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Per Guzzo via libera all’indennità: oltre 11mila euro al mese

  • Marzo 23, 2026
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Per Guzzo via libera all’indennità: oltre 11mila euro al mese

Oltre 11mila euro. A tanto ammonta la cifra che, fino a maggio, incasserà Giovanni Guzzo quale indennità di funzione prevista per il Presidente della Provincia, in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo. Guzzo è alla guida dell’ente dal 6 febbraio scorso, data in cui sono divenute efficaci le dimissioni dalla carica di sindaco di Salerno presentate da Vincenzo Napoli, e per tutto il periodo di esercizio della funzione presidenziale, fino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia, percepirà 11.040,00 euro mensili. Con il decreto del presidente della Provincia del 29 giugno 2020 è stato infatti stabilito che l’indennità debba essere riconosciuta anche ai vicepresidenti facenti funzione nel caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia per un periodo superiore a 30 giorni. A dare l’ok per Guzzo è stata la Corte dei Conti, chiamata in causa in quanto il vicepresidente, presso il proprio comune di appartenenza, ricopre la carica di consigliere comunale e non di sindaco e, in considerazione della singolarità della fattispecie, non contemplata dalle citate linee interpretative, già nel 2025 è stata avanzata una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti. Dunque, via libera all’indennità fino alle prossime elezioni provinciali.

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