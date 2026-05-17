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Sedicenne muore dopo il gelato, salma sequestrata e autopsia

  • Maggio 17, 2026
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Sedicenne muore dopo il gelato, salma sequestrata e autopsia

Consuma con alcuni amici un gelato ma si sente male e muore: è successo intorno alle 23 di ieri a Casoria, in provincia di Napoli. Secondo quanto si è appreso al ragazzo erano state rilevate delle allergie e non era la prima volta che si recava nella gelateria dove si è sentito male.  Mentre stava consumando il gelato ha avvertito un malore: gli amici lo hanno subito accompagnato a casa del padre, che abita vicino alla gelateria, ma quando sono arrivati le condizioni del 16enne erano già critiche. Qualcuno ha anche cercato di somministrargli del cortisone ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.   Ora sarà l’autopsia a fare luce sulla morte di Adriano d’Orso: la salma è stata sequestrata dai carabinieri di Casoria che stanno indagando sulla vicenda coordinati dalla Procura di Napoli Nord. I militari hanno già prelevato dalla gelateria dei campioni dei gusti di gelato consumati dal ragazzo per sottoporli ad analisi. La salma si trova ora nell’obitorio di Giugliano in Campania, in attesa dell’esame autoptico.

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