Angelo Viglino: “Chi c’è sempre stato, chi ci sarà sempre”

È il senatore della lista Crescere Insieme e al suo quinto mandato: Angelo Viglino si candida per il sesto, ma per lui l’obiettivo rimane sempre quello di essere vicino alla gente ed ai suoi bisogni.

Perché questa ricandidatura?

“Perché sento ancora forte il legame con Lustra e con la sua comunità. Non si tratta di abitudine o di continuare per inerzia, ma della convinzione che l’esperienza maturata in questi anni possa ancora essere utile al paese. In tutti questi anni ho cercato di esserci sempre, di partecipare in modo concreto alla vita amministrativa e di affrontare ogni situazione con senso di responsabilità. Oggi sento che c’è ancora lavoro da fare e che posso continuare a dare il mio contributo, soprattutto insieme a una squadra giovane che porta nuove energie e nuove idee”.

Come ha vissuto il Suo ruolo?

“In modo molto diretto e presente, senza mai considerarlo distante dalla vita quotidiana del paese. Per me amministrare significa stare dentro la comunità, ascoltare le persone e affrontare i problemi da vicino, non da lontano. Sono sempre stato presente nei momenti semplici, quelli della programmazione e del lavoro quotidiano, ma soprattutto nei momenti difficili, quando serviva assumersi responsabilità e non tirarsi indietro. Credo che la cosa più importante sia stata proprio la continuità della presenza, il non essermi mai sottratto anche quando le situazioni erano complicate o impegnative”.

“Crescere Insieme” è una squadra molto giovane…

“Con il sorriso dico che potrei essere il loro zio. Con la squadra giovane che mi affianca oggi ho un rapporto di grande collaborazione e fiducia reciproca. Mi piace pensare che l’esperienza e la gioventù possano convivere e rafforzarsi a vicenda, senza contrapposizioni. Loro portano entusiasmo, idee nuove e visioni diverse, mentre io metto a disposizione l’esperienza accumulata in questi anni. Mi sento parte di un gruppo che lavora insieme, dove non ci sono ruoli chiusi ma un obiettivo comune”.

Cosa vuol dire “esserci sempre”?

“Vuol dire non limitarsi a comparire quando fa comodo o quando tutto è tranquillo, ma essere presenti nella quotidianità vera di una comunità, quella fatta di problemi piccoli e grandi, di decisioni da prendere, di persone che hanno bisogno di risposte. “Esserci sempre” significa ascoltare davvero, senza filtri e senza distanza, significa essere raggiungibili e disponibili anche quando non è semplice o quando le situazioni sono complicate. Vuol dire non tirarsi mai indietro nei momenti difficili, quando servono responsabilità e scelte concrete, ma anche condividere i momenti ordinari, quelli in cui si costruisce pazientemente il lavoro di un’amministrazione. Per me “esserci sempre” è questo: continuità, presenza reale e costante dentro la vita di Lustra e della sua comunità, senza separare mai il ruolo amministrativo dalle persone”.

Angelo Viglino domani…

“Prima di tutto viene l’impegno concreto e la serietà verso le persone che ci stanno ascoltando e che saranno chiamate a esprimere una scelta libera, con la speranza sia per questa compagine. Se ci sarà la fiducia dei cittadini, l’obiettivo sarà quello di continuare a lavorare con la stessa determinazione di sempre, ma anche con ancora più responsabilità, perché ogni nuovo mandato non è mai una ripetizione del precedente, ma una sfida nuova che richiede presenza, costanza e attenzione continua. L’idea è quella di mettersi completamente a disposizione della comunità, senza riserve e senza risparmiarsi, affrontando ogni situazione con lo stesso spirito che ha accompagnato e che è stato simbolo di questi anni di amministrazione. Non si tratta di guardare troppo avanti o di fare programmi astratti sul futuro lontano, ma di restare dentro la realtà quotidiana del paese, ascoltando le persone”.