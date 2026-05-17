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Salerno

Fiom a Fico: «Salute e lavoro devono camminare insieme»

  • Maggio 17, 2026
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Fiom a Fico: «Salute e lavoro devono camminare insieme»

Salute e lavoro «possono e devono camminare insieme». È il messaggio che la Fiom Cgil ha rivolto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, tornando sulla questione relativa alla chiusura delle Fonderie Pisano dopo il mancato rinnovo dell’Aia allo stabilimento di Fratte.

«Stupiscono e preoccupano le dichiarazioni rese in queste ore sugli organi di stampa dal presidente della Regione Campania Roberto Fico che dice “Bisogna dire basta al ricatto tra salute e lavoro” e “Se dobbiamo scegliere, scegliamo la salute” quasi mettendo lui stesso in contrapposizione due diritti costituzionali che, come tutti noi è chiamato a tutelare. Non ci siamo mai stancati di ribadire che questi due diritti possono e devono camminare insieme con nuovi investimenti e insediamenti green, come faticosamente stiamo cercando di rivendicare», si legge nella nota diffusa dalla Fiom.

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