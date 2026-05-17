Camerota: premio Nassiriya per la Pace a Luca Signorelli

Il Premio internazionale Nassiriya per la Pace 2026 sarà conferito a Luca Signorelli, l’uomo che ha bloccato la furia omicida dell’investitore che ha seminato il panico a Modena. La decisione è stata assunta all’unanimità dal direttivo dell’associazione Elaia, che organizza il premio, nel corso di una seduta straordinaria a Camerota. A darne notizia il presidente Vincenzo Rubano. Nella motivazione si legge: “per il coraggio, l’altruismo e l’alto senso civico dimostrati”: Signorelli ha affrontato l’aggressore e riportato ferite durante la colluttazione. Saranno inoltre premiati gli altri cittadini che hanno preso parte all’intervento, i cui nomi sono stati richiesti ufficialmente al Comune di Modena. Il Premio internazionale Nassirya per la Pace viene assegnato ogni anno a personalità distintesi per l’impegno civile, la solidarietà e la difesa dei valori umani, in memoria delle vittime dell’attentato in Iraq