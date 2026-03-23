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Salernitana, riprendiamoci il terzo posto

  • Marzo 23, 2026
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Salernitana, riprendiamoci il terzo posto

di Marco De Martino

SALERNO – Esame di maturità, questa sera all’Arechi, per la Salernitana di Serse Cosmi. Dopo le due vittorie di fila, contro Latina e Crotone, che hanno chiuso il periodo nero in cui era piombata la squadra, i granata dovranno confermare i progressi contro il Team Altamura di Devis Mangia, una squadra ormai salva e senza particolari ambizioni play off e, proprio per questo, ancora più pericolosa perchè libera da condizionamenti di classifica. La Salernitana arriva a questo appuntamento dopo una settimana costellata da squalifiche ed infortuni che hanno ridotto le scelte a disposizione di Cosmi, soprattutto in difesa ed a centrocampo. Senza gli squalificati Carriero e Quirini, l’infortunato Berra ed il debilitato Villa (regolarmente convocato ma che stasera andrà al massimo in panchina), il tecnico granata dovrà giocoforza confermare il 4-3-2-1 che, dopo i primi 45’ di Crotone, lui stesso aveva bocciato. Niente ritorno al 3-5-2, dunque, con Cosmi che, almeno per stasera, riproporrà la difesa a quattro, rispolverando Golemic e Capomaggio. La storia dei senatori in questa stagione è praticamente la stessa: da trascinatori inamovibili nel girone d’andata a grandi delusioni nel girone di ritorno, la loro parabola discendente ha inciso fortemente sul rendimento della Salernitana, precipitata in classifica a causa dell’involuzione dei suoi pilastri. Dopo i cartellini rossi rimediati con il Latina, Golemic e Capomaggio avranno molto da farsi perdonare dai propri compagni e da mister Cosmi, il quale li riproporrà dall’inizio questa sera contro il Team Altamura. Nel 4-3-2-1 che Cosmi intende schierare, la linea difensiva davanti a Donnarumma sarà quasi certamente formata, da destra a sinistra, da Cabianca, Matino, Golemic ed Anastasio. In mezzo al campo spazio, come detto, nuovamente a Capomaggio che andrà ad affiancare Gyabuaa e de Boer, mentre in attacco, con gli inamovibili Achik e Lescano, dovrebbe toccare nuovamente allo scalpitante Ferraris. Dopo la sostituzione con il Latina e la panchina allo Scida, l’ex Pescara vuole sfruttare l’occasione che molto probabilmente Cosmi gli concederà, preferendolo a Molina ed Antonucci. Al di là degli interpreti, la Salernitana dovrà scendere in campo con lo stesso atteggiamento operaio e pragmatico mostrato negli ultimi 180’ per riuscire a portare a casa una vittoria necessaria per controsorpassare al terzo posto in classifica il Cosenza, ieri vittorioso in rimonta e nel finale contro il Latina al San Vito Marulla. Un testa a testa che caratterizzerà questo finale di regular season e che rappresenterà il prologo alla lotteria dei play off.

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