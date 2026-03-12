Pellezzano. Il video dei ladri che hanno derubato donna

di Enzo Sica

I furti con destrezza soprattutto ai danni di persone anziane negli ultimi tempi sia in città che in provincia sono sempre all’ordine del giorno da parte di delinquenti di ogni genere. Quanto accaduto a Pellezzano, nella frazione Capezzano l’altra sera, ha davvero dell’incredibile. Infatti perchè questi delinquenti, oltre a seguire la vittima che era in auto con una loro utilitaria fin quasi sotto casa sua, le hanno portato via la borsetta con denaro, carta di credito ed altro che era poggiata sul sedile destro dell’auto dopo averla distratta con uno stratagemma. Quello che fa rabbia agli abitanti di questo parco nella zona di Capezzano alle porte di Salerno, dopo l’ennesimo episodio, è che la delinquenza di ogni genere ormai fa capolino da diverso tempo e con una sicurezza che ormai latita. Basti dire che non più tardi di un mese fa quattro malviventi presero di mira l’auto di un noto commerciante che abita sempre in questo parco cercando di rubarla e solo l’antifurto dell’auto presa di mira che iniziò a suonare e anche le immagini delle telecamere della zona che li ripresero li misero in fuga. L’altro pomeriggio, tornando all’episodio di ieri, la signora 82enne è stata seguita fin sotto casa sua da questa utilitaria di colore rosso (immortalata poi dalle telecamere della zona) che si è fermata, con il secondo delinquente che è sceso da questa vettura nascondendosi dietro le auto in sosta mentre il guidatore (una donna) è scesa dall’auto si è avvicinata alla vettura della persona anziana alla signora anziana chiedendogli con uno stratagemma indicazioni su una strada. La distrazione della 82enne le è stata fatale visto che il complice di soppiatto si è avvicinato alla portiera lato passeggero, ha preso la borsa dal sedile, è tornato nell’auto ferma seguito poco dopo dalla complice. E si sono allontanati. Tutto questo è accaduto nel giro di pochi minuti mentre la signora ignara di tutto è entrata con l’auto nel cancello di casa accorgendosi dopo dell’accaduto. Il furto con destrezza è stato immortalato dalle telecamere e le immagini fornite ai carabinieri ai quali è stato fatto denuncia di quanto purtroppo accaduto ai danni della donna. Nella borsetta, come detto, soldi, bancomat ed altri oggetti preziosi. Quello che fa rabbia, dicono gli abitanti di questa zona, è che ci sono tanti episodi di delinquenza che negli ultimi tempi si sono verificati in questa zona anche ai danni di persone anziane. Più controlli da parte delle forze dell’ordine ed anche dei vigili urbani del comune potrebbero far sì che tanti episodi incresciosi non abbiano più a verificarsi.