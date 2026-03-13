Il boxer Moffa vince il Torneo Nazionale FPI “A. Mura”

Si è svolto a Roseto degli Abruzzi il Torneo Nazionale di Pugilato “A. Mura”, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana, dove si sono affrontati i migliori 4 pugili d’Italia di ogni categoria di peso Under 15, selezionati dalla Commissione Tecnica Nazionale. Nella categoria di peso 52 kg è stato selezionato il pugilatore sanseverinese Antonio Moffa, in forza alla società sportiva Olympic Planet di Mercato San Severino, allenato dai maestri Gennaro e Gianluigi Moffa, che ha ben figurato nell’intero torneo con le sue azioni irruenti e tenace, vincendo i tre incontri in programma e ottenendo la medaglia d’oro del torneo assieme al plauso del responsabile della nazionale giovanile Patrizio Oliva e la convocazione in nazionale giovanile. Il torneo “A. Mura” prevede un Round Robin, ovvero ogni pugile si deve scontrare ogni giorno con uno degli altri 3 campioni selezionati, per decretare il migliore della categoria. Il primo giorno Antonio si è scontrato con il campione piemontese Mattalia, un bravo pugile che ha dovuto sottostare ai potenti colpi del boxer irnino, che ha vinto con un verdetto unanime 5 a 0, con addirittura un 30 a 25. Il secondo incontro è stato disputato contro il campione toscano Bigongiari, un pugile molto tecnico e solido, che ha dato un buon filo da torcere al pugilatore dell’Olympic Planet, che però è riuscito ad incrociare più colpi e ad essere più agguerrito nell’incontro, vincendolo ai punti 5 a 0. Infine Antonio Moffa si è dovuto scontrare contro il forte pugile siciliano Aloui, che anche lui aveva vinto i primi due incontri precedenti e quindi il vincitore dell’incontro portava a casa la medaglia d’oro del torneo, creando più ansia e suspense ai pugilitori. Il match è partito subito con ritmi alti e scambi di colpi, tuttavia la gestione del ring e i ganci ben assestati di Antonio Moffa hanno fatto in modo di portare a casa la vittoria con un netto 5 a 0. Contenti e soddisfatti gli allenatori Gennaro e Gianluigi che hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti della gestione del torneo da parte di Antonio, è un ragazzo in gamba, studioso e diligente che sicuramente ci porterà gioia nel futuro. Come sempre scalata una montagna è necessario scalare una montagna più alta, che tuttavia non ci spaventa perchè siamo molto resilenti e tenaci”. Molto soddisfatto degli incontri di Antonio anche il campione olimpico e del mondo Patrizio Oliva, responsabile della nazionale giovanile di pugilato, che ha provveduto subito a convocarlo in nazionale per lo stage di allenamento dal 13 al 15 di marzo presso il Centro di preparazione Olimpica “B. Zauli” di Formia.
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco