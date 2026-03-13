Il boxer Moffa vince il Torneo Nazionale FPI “A. Mura”

Si è svolto a Roseto degli Abruzzi il Torneo Nazionale di Pugilato “A. Mura”, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana, dove si sono affrontati i migliori 4 pugili d’Italia di ogni categoria di peso Under 15, selezionati dalla Commissione Tecnica Nazionale. Nella categoria di peso 52 kg è stato selezionato il pugilatore sanseverinese Antonio Moffa, in forza alla società sportiva Olympic Planet di Mercato San Severino, allenato dai maestri Gennaro e Gianluigi Moffa, che ha ben figurato nell’intero torneo con le sue azioni irruenti e tenace, vincendo i tre incontri in programma e ottenendo la medaglia d’oro del torneo assieme al plauso del responsabile della nazionale giovanile Patrizio Oliva e la convocazione in nazionale giovanile. Il torneo “A. Mura” prevede un Round Robin, ovvero ogni pugile si deve scontrare ogni giorno con uno degli altri 3 campioni selezionati, per decretare il migliore della categoria. Il primo giorno Antonio si è scontrato con il campione piemontese Mattalia, un bravo pugile che ha dovuto sottostare ai potenti colpi del boxer irnino, che ha vinto con un verdetto unanime 5 a 0, con addirittura un 30 a 25. Il secondo incontro è stato disputato contro il campione toscano Bigongiari, un pugile molto tecnico e solido, che ha dato un buon filo da torcere al pugilatore dell’Olympic Planet, che però è riuscito ad incrociare più colpi e ad essere più agguerrito nell’incontro, vincendolo ai punti 5 a 0. Infine Antonio Moffa si è dovuto scontrare contro il forte pugile siciliano Aloui, che anche lui aveva vinto i primi due incontri precedenti e quindi il vincitore dell’incontro portava a casa la medaglia d’oro del torneo, creando più ansia e suspense ai pugilitori. Il match è partito subito con ritmi alti e scambi di colpi, tuttavia la gestione del ring e i ganci ben assestati di Antonio Moffa hanno fatto in modo di portare a casa la vittoria con un netto 5 a 0. Contenti e soddisfatti gli allenatori Gennaro e Gianluigi che hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti della gestione del torneo da parte di Antonio, è un ragazzo in gamba, studioso e diligente che sicuramente ci porterà gioia nel futuro. Come sempre scalata una montagna è necessario scalare una montagna più alta, che tuttavia non ci spaventa perchè siamo molto resilenti e tenaci”. Molto soddisfatto degli incontri di Antonio anche il campione olimpico e del mondo Patrizio Oliva, responsabile della nazionale giovanile di pugilato, che ha provveduto subito a convocarlo in nazionale per lo stage di allenamento dal 13 al 15 di marzo presso il Centro di preparazione Olimpica “B. Zauli” di Formia.