Ippodromo Valentinia, si parte alle 15.25

Pontecagnano Faiano – L’Ippodromo Valentinia chiude la stagione mercoledì 7 ottobre 2026 con la venticinquesima riunione dell’anno. Chiusura della pista alle 14:40, prima corsa alle 15:25, ingresso gratuito come sempre, per un pomeriggio di trotto che si conclude alle 18:30.

Il programma conta sette corse e settantatré cavalli al via, per un montepremi complessivo di 42.460 euro. Si apre alle 15:25 con il Premio Capitali del Mondo, condizionata da 8.800 euro sui 2.040 metri con il Trio e i nastri alla pari: è la corsa dei due anni indigeni vincitori o piazzati fino a quattromila euro in carriera, sei al via.

Alle 16:00 tocca al Premio Londra, maiden da 6.600 euro sul miglio con il Trio: è la corsa dei due anni indigeni ed europei debuttanti o non piazzati oltre due corse, cinque al nastro. Segue alle 16:30 il Premio Parigi, corsa nazionale da 5.500 euro sulla stessa distanza, condizionata dei tre anni indigeni ed europei con vincite in carriera fra i millecinquecento e i novemila euro, undici concorrenti.

Alle 17:00 il Premio Tokyo porta in pista i quattro anni: corsa nazionale da 6.050 euro sui 1.600 metri, riservata agli indigeni ed europei con vincite in carriera fra i seimila e i quindicimila euro, undici al via. Alle 17:30 il Premio Roma apre alle categorie C e D, 8.250 euro con il Trio sul miglio per i cavalli di ogni paese di cinque anni e oltre, otto concorrenti. La corsa è il Memorial Francesco Malafronte: al guidatore del vincitore va una coppa, al proprietario una targa, offerte dalla famiglia Malafronte.

Alle 18:00 il Premio Washington è riservato ai gentlemen, corsa nazionale da 4.180 euro sul miglio per i tre anni indigeni ed europei non vincitori di tremila euro in carriera: sono sedici al nastro, uno dei due campi più numerosi del pomeriggio. Si chiude alle 18:30 con il Premio Pechino, 3.080 euro con il Trio sui 2.060 metri, categoria G per gli indigeni di cinque anni e oltre: anche qui sono sedici al via.

La posta più alta del pomeriggio è quella del Premio Capitali del Mondo, che apre il programma alle 15:25 con 8.800 euro in palio. Al proprietario del vincitore vanno