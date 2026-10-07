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Ippodromo Valentinia, si parte alle 15.25

  • Ottobre 7, 2026
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Ippodromo Valentinia, si parte alle 15.25

Pontecagnano Faiano – L’Ippodromo Valentinia chiude la stagione mercoledì 7 ottobre 2026 con la venticinquesima riunione dell’anno. Chiusura della pista alle 14:40, prima corsa alle 15:25, ingresso gratuito come sempre, per un pomeriggio di trotto che si conclude alle 18:30.

Il programma conta sette corse e settantatré cavalli al via, per un montepremi complessivo di 42.460 euro. Si apre alle 15:25 con il Premio Capitali del Mondo, condizionata da 8.800 euro sui 2.040 metri con il Trio e i nastri alla pari: è la corsa dei due anni indigeni vincitori o piazzati fino a quattromila euro in carriera, sei al via.

Alle 16:00 tocca al Premio Londra, maiden da 6.600 euro sul miglio con il Trio: è la corsa dei due anni indigeni ed europei debuttanti o non piazzati oltre due corse, cinque al nastro. Segue alle 16:30 il Premio Parigi, corsa nazionale da 5.500 euro sulla stessa distanza, condizionata dei tre anni indigeni ed europei con vincite in carriera fra i millecinquecento e i novemila euro, undici concorrenti.

Alle 17:00 il Premio Tokyo porta in pista i quattro anni: corsa nazionale da 6.050 euro sui 1.600 metri, riservata agli indigeni ed europei con vincite in carriera fra i seimila e i quindicimila euro, undici al via. Alle 17:30 il Premio Roma apre alle categorie C e D, 8.250 euro con il Trio sul miglio per i cavalli di ogni paese di cinque anni e oltre, otto concorrenti. La corsa è il Memorial Francesco Malafronte: al guidatore del vincitore va una coppa, al proprietario una targa, offerte dalla famiglia Malafronte.

Alle 18:00 il Premio Washington è riservato ai gentlemen, corsa nazionale da 4.180 euro sul miglio per i tre anni indigeni ed europei non vincitori di tremila euro in carriera: sono sedici al nastro, uno dei due campi più numerosi del pomeriggio. Si chiude alle 18:30 con il Premio Pechino, 3.080 euro con il Trio sui 2.060 metri, categoria G per gli indigeni di cinque anni e oltre: anche qui sono sedici al via.

La posta più alta del pomeriggio è quella del Premio Capitali del Mondo, che apre il programma alle 15:25 con 8.800 euro in palio. Al proprietario del vincitore vanno

3.128 euro, all’allenatore 368 e al guidatore 184; all’allevatore ne spettano 1.600. La premiazione scende fino al quinto classificato.

Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Londra a Pechino, passando per Parigi, Tokyo, Roma e Washington, ogni corsa del pomeriggio porta il nome di una capitale del mondo. Al tema dà il nome la prima corsa, il Premio Capitali del Mondo, che è anche la più ricca del programma.

Fra la quinta e la sesta corsa è in programma una prova di qualifica sui 1.600 metri, con tempo da effettuare di 1.20,5: tre i cavalli iscritti.

Ristoro e intrattenimento

All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti il bar e la zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito.

Prossimi appuntamenti

Quella del 7 ottobre è l’ultima giornata della stagione 2026, aperta sabato 6 giugno e chiusa dopo venticinque riunioni. Il Gran Premio Valentinia, clou dell’anno, si è corso venerdì 21 agosto. L’appuntamento è ora al calendario 2027.

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