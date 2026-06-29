Parte da Salerno ScanMAP

di Erika Noschese

La trasformazione digitale del turismo campano passa attraverso un’innovazione tecnologica che ridefinisce il concetto stesso di accoglienza e promozione territoriale. Da semplice intuizione cartografica basata sulla scansione di codici bidimensionali, il progetto ScanMAP si è evoluto in una realtà strutturata e ambiziosa. Nato inizialmente per guidare i visitatori tra le bellezze storiche e culturali di Salerno attraverso mappe interattive fruibili tramite QR code per la navigazione, il servizio ha compiuto un salto di qualità decisivo. Oggi il marchio si è trasformato in una vera e propria impresa innovativa, facendo capo alla startup PdL edizioni innovative srl, configurandosi come uno degli strumenti turistici più interessanti e promettenti del panorama regionale contemporaneo. La genesi dell’iniziativa possiede una forte valenza simbolica e strategica. Gli ideatori sono partiti da Salerno non per caso, ma per sostenere una precisa visione politica e culturale del territorio. L’obiettivo dichiarato della startup consiste nel favorire la transizione della città da semplice luogo di transito o di passaggio a vera e propria destinazione turistica finale, capace di trattenere i flussi di visitatori grazie a un’offerta strutturata ed a una narrazione accessibile. Questo straordinario lavoro di mappatura e digitalizzazione, tuttavia, è stato portato avanti esclusivamente con le forze e gli investimenti privati della società. Nonostante l’evidente utilità pubblica della piattaforma, infatti, l’iniziativa non ha ricevuto finora alcun riconoscimento formale o patrocinio da parte dell’amministrazione comunale salernitana. Una circostanza che non ha comunque frenato l’espansione del brand. Al contrario, la bontà del modello ha attirato rapidamente l’attenzione di altre realtà della Campania. Numerosi comuni limitrofi e attori comprensoriali, fortemente interessati a valorizzare le proprie risorse artistiche, naturali ed economiche, stanno stringendo accordi con la startup per l’implementazione del sistema sulle proprie porzioni di territorio, gettando le basi per una crescita diffusa e capillare su scala regionale. Attualmente, la presenza fisica di ScanMAP è già consolidata e tangibile nei principali punti di snodo della mobilità. Grazie a una collaborazione strategica con la Proloco Salerno, il materiale informativo e le mappe sono in distribuzione continuativa presso la Stazione Marittima, oltre che in tutti i nodi nevralgici di transito dei viaggiatori. Questo presidio logistico si integra con una robusta strategia digitale e di comunicazione che orbita attorno a canali web dedicati, tra cui spicca la gestione del portale di informazione e promozione territoriale turismo.campania.it. L’architettura complessiva del progetto si rivela tuttavia molto più ampia e complessa rispetto alla superficie visibile di una mappa digitale, poggiando su un vero e proprio ecosistema tecnologico modulare. Dal punto di vista funzionale, la piattaforma supera i tradizionali limiti della cartografia online per unire in un unico ambiente le caratteristiche di uno stradario, di una guida culturale, di un navigatore stradale e di un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale. In un contesto macroeconomico in cui i flussi turistici globali dipendono quasi integralmente dall’uso dello smartphone, l’applicazione si propone come un intermediario immediato per accorciare le distanze tra le necessità del viaggiatore e l’offerta del luogo. L’accesso ai contenuti non richiede complesse procedure di registrazione o l’installazione di applicativi pesanti. L’utente deve soltanto inquadrare un QR code, avvicinare il telefono a un sensore NFC o cliccare su un collegamento ipertestuale posizionato sulla cartellonistica stradale, sui volantini o sulle vetrofanie dei negozi partner. Una volta aperto il portale sul proprio dispositivo, l’utente visualizza immediatamente tutti i punti di interesse presenti nelle immediate vicinanze geografiche. L’elemento di forza del software risiede nella profondità delle schede informative. Chiese, monumenti, musei, ristoranti, alberghi, negozi e appuntamenti stagionali non sono semplici icone statiche su uno schermo, ma entità dinamiche ricche di dati. Ogni scheda contiene descrizioni storiche e pratiche, immagini esplicative, menù, listini e bottoni di interazione rapida che consentono di avviare la navigazione satellitare verso la meta, effettuare una chiamata telefonica, aprire una chat di assistenza su WhatsApp, consultare il sito web aziendale o finalizzare una prenotazione alberghiera o ristorativa. L’intera interfaccia è nativamente multilingua, garantendo l’accessibilità dei contenuti anche ai flussi internazionali e qualificando l’offerta locale secondo standard di accoglienza europei. La vera rivoluzione prospettica risiede tuttavia nell’integrazione di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, che trasformano la piattaforma da catalizzatore passivo di dati a guida turistica personale interattiva. Il visitatore può dialogare direttamente con il sistema per formulare domande specifiche sulle proprie preferenze del momento. Il software è in grado di elaborare risposte in tempo reale suggerendo percorsi personalizzati che tengono conto della posizione esatta del turista, del tempo effettivo che quest’ultimo ha a disposizione e degli specifici interessi culturali o enogastronomici manifestati. La mappa genera così itinerari dinamici con tappe geolocalizzate, guidando l’utente passo dopo passo durante l’esplorazione. Questo modello risponde a un’esigenza critica del turismo contemporaneo, caratterizzato da una forte frammentazione delle informazioni. Spesso il visitatore è costretto a consultare decine di applicativi e siti web differenti, imbattendosi in dati obsoleti, orari errati o recensioni fuorvianti. La proposta di PdL edizioni innovative srl mira ad azzerare questo disorientamento, centralizzando le informazioni e validandole alla radice grazie al coinvolgimento diretto di Comuni, Pro Loco, associazioni culturali ed operatori economici privati. Le amministrazioni pubbliche acquisiscono in questo modo un’infrastruttura digitale a costo ridotto per valorizzare i piccoli borghi o i circuiti museali meno noti, mentre le imprese commerciali ottengono una vetrina ad altissimo tasso di conversione per intercettare i turisti nel momento esatto in cui transitano davanti alle loro vetrine. Mantenendo una natura ibrida che preserva l’importanza del supporto cartaceo e dei supporti fisici sul territorio, coniugandoli con la flessibilità del digitale, ScanMAP si candida a diventare un’infrastruttura tecnologica fondamentale per la Campania. Un modello flessibile che può essere replicato con successo in parchi archeologici, riserve naturali, costiere e distretti commerciali, dimostrando come l’innovazione dal basso possa colmare i ritardi istituzionali e ridefinire le traiettorie dell’economia turistica locale.