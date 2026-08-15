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Granata contro gialloblù, derby che ritorna dopo quasi 80 anni

  • Agosto 15, 2026
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Granata contro gialloblù, derby che ritorna dopo quasi 80 anni

di Fabio Setta

SALERNO – Esordio stagio- nale in Coppa Italia con un derby dal sapore antico per la Salernitana di Cosmi. Questa sera all’Arechi i gra- nata ospitano la Scafatese che, mai nella storia, è scesa in campo nella struttura di Via Allende. L’ultima volta, infatti, che le due compagini si sono incontrate risale al campionato di Serie B nella stagione 46/47. Esattamente alla quarta giornata, il 13 ot- tobre 1946, allo stadio an- cora in attesa di essere dedicato a Donato Vestuti, la Salernitana allenata da Gipo Viani (nella foto la for- mazione dei granata) si im- pone con un perentorio 3-0 con le reti di Pastori al 6’, Va- lese al primo della ripresa e Colaneri a tre minuti dalla fine. Con questo successo i granata conquistano la vetta della classifica che manterranno fino al ter- mine della stagione, con- quistando la promozione in Serie A e diventando la prima squadra campana a vincere il campionato di Serie B. Decisiva all’ultima giornata la vittoria contro il Palermo, mentre la Ter- nana, alla vigilia degli ultimi novanta minuti staccata solo di un punto, che cade proprio sul campo della Scafatese con il punteggio di 2-0. Il primo storico derby risale invece al campionato di Seconda Divisione (la Serie C dell’epoca) nella sta- gione 27/28 con la Salerni- tana che si impone 5-0 con le reti di Poloni, Campanile e la tripletta di Cassano. Le due squadre si ritrovano poi nel campionato di Serie C, 1941/42. Il match si gioca alla quarta giornata con i granata di Gipo Viani che si impongono con un peren- torio 5-0 grazie alle reti di Margiotta al 6’ Zironi al 26, Dagianti al 55’ e al 70’ con Margiotta al 75’ che va a ca-

 

lare il pokerissimo. Al ter- mine della stagione la Sca- fatese arriverà ultima ma verrà riammessa in Serie C, mentre la Salernitana prima non parteciperà al gi- rone finale per la promo- zione in B per l’illecito perpetrato nel derby casa- lingo contro la Cavese. Così nella stagione successiva le due squadre si ritrovano contro e la Scafatese piazza il colpaccio grazie alla dop- pietta di Minazzi al 39’ e al 90’ intervallata dal momen- taneo pareggio di Rampini

al 74’. Gli eventi bellici fer- mano il calcio con il derby tra granata e canarini che torna nel campionato Re- gionale misto disputato nel 1945. Dopo il gol dei padroni di casa firmato da Martu- scelli al 10’, nella ripresa Bacin al 62’ e Cagna al 63’ regalano la vittoria alla Sca- fatese. Nel 1945/46 il calcio prova a ripartire e la Saler- nitana partecipa al campio- natodiAeBgirone centro-sud. Al termine del campionato la stagione ha un prologo e si disputa un post campionato tra squa- drediBesquadrediC.In questo frangente la Salerni- tana ospita la Scafatese im- ponendosi 3-1, grazie alle reti di Valese al 28’ Volpe al 33’ e Margiotta all’84’ dopo l’iniziale vantaggio gialloblù firmato De Vito dopo ap- pena sette minuti. Il bilan- cio complessivo delle sei sfide giocate in terra saler- nitana è quindi di quattro vittorie per i padroni di casa e due per la Scafatese.

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