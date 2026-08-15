Granata contro gialloblù, derby che ritorna dopo quasi 80 anni

di Fabio Setta
SALERNO – Esordio stagio- nale in Coppa Italia con un derby dal sapore antico per la Salernitana di Cosmi. Questa sera all’Arechi i gra- nata ospitano la Scafatese che, mai nella storia, è scesa in campo nella struttura di Via Allende. L’ultima volta, infatti, che le due compagini si sono incontrate risale al campionato di Serie B nella stagione 46/47. Esattamente alla quarta giornata, il 13 ot- tobre 1946, allo stadio an- cora in attesa di essere dedicato a Donato Vestuti, la Salernitana allenata da Gipo Viani (nella foto la for- mazione dei granata) si im- pone con un perentorio 3-0 con le reti di Pastori al 6’, Va- lese al primo della ripresa e Colaneri a tre minuti dalla fine. Con questo successo i granata conquistano la vetta della classifica che manterranno fino al ter- mine della stagione, con- quistando la promozione in Serie A e diventando la prima squadra campana a vincere il campionato di Serie B. Decisiva all’ultima giornata la vittoria contro il Palermo, mentre la Ter- nana, alla vigilia degli ultimi novanta minuti staccata solo di un punto, che cade proprio sul campo della Scafatese con il punteggio di 2-0. Il primo storico derby risale invece al campionato di Seconda Divisione (la Serie C dell’epoca) nella sta- gione 27/28 con la Salerni- tana che si impone 5-0 con le reti di Poloni, Campanile e la tripletta di Cassano. Le due squadre si ritrovano poi nel campionato di Serie C, 1941/42. Il match si gioca alla quarta giornata con i granata di Gipo Viani che si impongono con un peren- torio 5-0 grazie alle reti di Margiotta al 6’ Zironi al 26, Dagianti al 55’ e al 70’ con Margiotta al 75’ che va a ca-
lare il pokerissimo. Al ter- mine della stagione la Sca- fatese arriverà ultima ma verrà riammessa in Serie C, mentre la Salernitana prima non parteciperà al gi- rone finale per la promo- zione in B per l’illecito perpetrato nel derby casa- lingo contro la Cavese. Così nella stagione successiva le due squadre si ritrovano contro e la Scafatese piazza il colpaccio grazie alla dop- pietta di Minazzi al 39’ e al 90’ intervallata dal momen- taneo pareggio di Rampini
al 74’. Gli eventi bellici fer- mano il calcio con il derby tra granata e canarini che torna nel campionato Re- gionale misto disputato nel 1945. Dopo il gol dei padroni di casa firmato da Martu- scelli al 10’, nella ripresa Bacin al 62’ e Cagna al 63’ regalano la vittoria alla Sca- fatese. Nel 1945/46 il calcio prova a ripartire e la Saler- nitana partecipa al campio- natodiAeBgirone centro-sud. Al termine del campionato la stagione ha un prologo e si disputa un post campionato tra squa- drediBesquadrediC.In questo frangente la Salerni- tana ospita la Scafatese im- ponendosi 3-1, grazie alle reti di Valese al 28’ Volpe al 33’ e Margiotta all’84’ dopo l’iniziale vantaggio gialloblù firmato De Vito dopo ap- pena sette minuti. Il bilan- cio complessivo delle sei sfide giocate in terra saler- nitana è quindi di quattro vittorie per i padroni di casa e due per la Scafatese.