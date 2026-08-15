Granata contro gialloblù, derby che ritorna dopo quasi 80 anni

al 74’. Gli eventi bellici fer- mano il calcio con il derby tra granata e canarini che torna nel campionato Re- gionale misto disputato nel 1945. Dopo il gol dei padroni di casa firmato da Martu- scelli al 10’, nella ripresa Bacin al 62’ e Cagna al 63’ regalano la vittoria alla Sca- fatese. Nel 1945/46 il calcio prova a ripartire e la Saler- nitana partecipa al campio- natodiAeBgirone centro-sud. Al termine del campionato la stagione ha un prologo e si disputa un post campionato tra squa- drediBesquadrediC.In questo frangente la Salerni- tana ospita la Scafatese im- ponendosi 3-1, grazie alle reti di Valese al 28’ Volpe al 33’ e Margiotta all’84’ dopo l’iniziale vantaggio gialloblù firmato De Vito dopo ap- pena sette minuti. Il bilan- cio complessivo delle sei sfide giocate in terra saler- nitana è quindi di quattro vittorie per i padroni di casa e due per la Scafatese.