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Salernitana, settimana importante

  • Giugno 29, 2026
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Salernitana, settimana importante

di Marco De Martino

SALERNO – Inizia una settimana importante per il mercato della Salernitana. Con l’avvicinarsi del 30 giugno, giorno di scadenza dei contratti di tanti obiettivi a zero individuati dal ds Faggiano, potrebbero cominciare ad arrivare le prime ufficializzazioni. Colpi in canna da giorni che la società granata concretizzerà per consegnare nei tempi prestabili i rinforzi richiesti da Cosmi in vista dell’inizio del ritiro di Cascia.
PORTIERI Tra i pali gli addii di Donnarumma e Brancolini obbligano Faggiano a cercare due profili, uno esperto ed uno più giovane, che possano formare la nuova coppia di estremi difensori granata. Il primo nome della lista è quello di Antony Iannarilli, in uscita dall’Avellino. I lupi, che hanno già perso il titolare Daffara, dovranno però a loro volta sistemare il ruolo prima di dare il via libera alla cessione. Vismara e Plizzari sono le alternative, con il possibile ritorno di Brancolini sullo sfondo.
DIFENSORI CENTRALI I possibili arrivi degli svincolati Capuano ed Heinz e del cosentino Caporale costringeranno Faggiano a tagliare almeno uno dei centrali attualmente in organico. Il maggiore indiziato ad uscire è Berra, ma anche Arena potrebbe essere sacrificato.
ESTERNI Villa è l’unico certo di rimanere, mentre Longobardi è richiesto dal Pescara e Quirini è stato messo sul mercato. I primi rinforzi, entrambi sull’out destro, saranno gli svincolati Llano Massa e Novella, mentre sulla corsia mancina potrebbe arrivare Tosto.
CENTROCAMPISTI Tascone e de Boer sono le certezze, Capomaggio e Carriero sono in bilico, Di Vico e Gyabuaa dovrebbero partire. Faggiano ha messo nel mirino Vallocchia, Proia, Talia e Felippe.
TREQUARTISTI Ferraris è l’obiettivo principale, le alternative sono rappresentate da Capone del Trento, da Cicerelli e Jimenez del Catania, che però fa muro, e da Rizzo Pinna e Florenzi del Cosenza.
ATTACCANTI Si ripartirà da Lescano e Ferrari ma Faggiano vuole il grande colpo: Parigi del Latina, Patierno dell’Avellino e Gomez del Crotone sono i maggiori indiziati.

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