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Salerno. Municipale: multe per fuochi d’artificio e parcheggiatori abusivi

  • Agosto 15, 2026
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Salerno. Municipale: multe per fuochi d’artificio e parcheggiatori abusivi

Non si fermano nemmeno nel periodo delle vacanze estive i controlli della Polizia Municipale di Salerno. Nella tarda serata di ieri, il NOS ha sanzionato con mille euro una persona sorpresa ad accendere fuochi pirotecnici all’interno di un lido della zona orientale, in violazione di una specifica ordinanza dirigenziale.
L’attività degli agenti ha interessato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Tre persone sono state sanzionate nelle aree del Polo Nautico e di piazza Mazzini, mentre per un altro soggetto è scattata una sanzione per reiterazione della condotta.

Ulteriori controlli hanno riguardato il rispetto delle norme sulla custodia degli animali. In piazza Principe Amedeo sono stati sanzionati due cittadini che portavano a passeggio cani considerati pericolosi senza guinzaglio.

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