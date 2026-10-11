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Papa Leone XIV: “Ho nodulo al polmone, devo operarmi”

  • Ottobre 11, 2026
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Papa Leone XIV: “Ho nodulo al polmone, devo operarmi”

Papa Leone XIV dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone, individuato durante recenti controlli medici. A riferirlo, secondo quanto riportato, è stato lo stesso Pontefice, affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico in occasione dell’Angelus, davanti ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

«È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato», avrebbe spiegato il Papa, precisando che i medici hanno ritenuto opportuno procedere con l’intervento.

«Seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni», avrebbe aggiunto il Pontefice, rendendo pubbliche le informazioni sulle proprie condizioni di salute e confermando la volontà di seguire le indicazioni dei sanitari.

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