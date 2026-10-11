Bicchielli, Patriarca e De Rosa, ‘bene l’apertura di Tajani

“L’apertura indicata da Antonio
Tajani a forme di partecipazione oltre il recinto degli iscritti
va nella direzione di una Forza Italia capace di allargare il
confronto e coinvolgere nuove energie. Accogliamo positivamente
questa prospettiva, che raccoglie un’esigenza di ascolto e
partecipazione che sosteniamo da tempo e che ora può trovare
occasioni concrete per realizzarsi”. Lo dicono i parlamentari
di Forza Italia Pino BICCHIELLI, Annarita Patriarca e il
senatore Raffaele De Rosa.
“Il nostro obiettivo comune è rafforzare Forza Italia,
valorizzarne l’identità e renderla sempre più centrale nella
coalizione di centrodestra, in vista delle prossime elezioni.
L’unità della linea politica è un valore fondamentale, ma non va
confusa con l’uniformità delle voci. Chi si riconosce in un
progetto comune e contribuisce alla sua crescita, anche
attraverso posizioni e sensibilità diverse, rappresenta una
risorsa”, aggiungono.
A giudizio di BICCHIELLI, Patriarca e De Rosa “questo
principio deve valere tanto per chi vogliamo avvicinare quanto
per chi già partecipa alla vita del partito. In Campania il
congresso non ha consentito che il confronto si sviluppasse con
l’ampiezza e la profondità che avrebbe meritato. L’apertura
indicata dal segretario nazionale offre quindi l’occasione per
dare spazio a quel dibattito e valorizzare tutti i contributi”.
“La pluralità rende più solida una direzione comune quando
trova ascolto e si traduce in una sintesi politica condivisa. È
questa la responsabilità che ci riguarda tutti – concludono –
costruire una Forza Italia più aperta, autorevole e capace di
parlare alla società. È con questo spirito che dobbiamo lavorare
per il risultato che ci attende alle prossime elezioni”.
“L’apertura indicata da Antonio