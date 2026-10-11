Bicchielli, Patriarca e De Rosa, ‘bene l’apertura di Tajani

“L’apertura indicata da Antonio

Tajani a forme di partecipazione oltre il recinto degli iscritti

va nella direzione di una Forza Italia capace di allargare il

confronto e coinvolgere nuove energie. Accogliamo positivamente

questa prospettiva, che raccoglie un’esigenza di ascolto e

partecipazione che sosteniamo da tempo e che ora può trovare

occasioni concrete per realizzarsi”. Lo dicono i parlamentari

di Forza Italia Pino BICCHIELLI, Annarita Patriarca e il

senatore Raffaele De Rosa.

“Il nostro obiettivo comune è rafforzare Forza Italia,

valorizzarne l’identità e renderla sempre più centrale nella

coalizione di centrodestra, in vista delle prossime elezioni.

L’unità della linea politica è un valore fondamentale, ma non va

confusa con l’uniformità delle voci. Chi si riconosce in un

progetto comune e contribuisce alla sua crescita, anche

attraverso posizioni e sensibilità diverse, rappresenta una

risorsa”, aggiungono.

A giudizio di BICCHIELLI, Patriarca e De Rosa “questo

principio deve valere tanto per chi vogliamo avvicinare quanto

per chi già partecipa alla vita del partito. In Campania il

congresso non ha consentito che il confronto si sviluppasse con

l’ampiezza e la profondità che avrebbe meritato. L’apertura

indicata dal segretario nazionale offre quindi l’occasione per

dare spazio a quel dibattito e valorizzare tutti i contributi”.

“La pluralità rende più solida una direzione comune quando

trova ascolto e si traduce in una sintesi politica condivisa. È

questa la responsabilità che ci riguarda tutti – concludono –

costruire una Forza Italia più aperta, autorevole e capace di

parlare alla società. È con questo spirito che dobbiamo lavorare

per il risultato che ci attende alle prossime elezioni”.