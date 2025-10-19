Papa ha proclamato sette nuovi santi - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Capaccio. Multe annullate, nuovi indagati. I nomi
Meloni alla Niaf: “Cultura woke vuole cancellarci, si sbagliano”
Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne
Morta una 85enne coinvolta in un incidente stradale
Ultim'ora Nazionale

Papa ha proclamato sette nuovi santi

  • Ottobre 19, 2025
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read
Papa ha proclamato sette nuovi santi

(Adnkronos) – Il Papa ha proclamato sette nuovi santi, espressione della Chiesa universale. Sono Bartolo Longo, José Gregorio Hernández Cisneros, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni; María Carmen Rendiles Martínez; Maria Troncatti.  Il prefetto del Dicastero per le cause dei Santi, card. Marcello Semeraro, ha tratteggiato brevemente le vite dei sette beati. Quindi la proclamazione del Papa con la formula del rito e gli applausi dei fedeli in piazza San Pietro.  In particolare, tra i nuovi santi proclamati dal Papa ci sono tre italiani, due martiri, un arcivescovo armeno, un catechista. Per il Venezuela è la prima volta.  In piazza San Pietro per la canonizzazione da parte del Papa dei sette nuovi beati c’è il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che guida la delegazione italiana in piazza con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025