Morta una 85enne coinvolta in un incidente stradale

deceduta nella notte l’anziana di 85 anni coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo il rettilineo che collega San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana, nel Salernitano. La donna, originaria di Sant’Arsenio, viaggiava a bordo di una Fiat Punto condotta dal marito quando, per cause in corso di accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente con una Peugeot con a bordo tre persone di Sala Consilina. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, successivamente trasportate all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dai sanitari del 118: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. In un primo momento, le condizioni dell’anziana non sembravano destare particolare preoccupazione, ma si sono aggravate nel corso della notte, fino al decesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, coordinati dal Capo Reparto Alessandro Morello, per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, ai quali spetterà ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. (