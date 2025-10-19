David Attenborough da record, a 99 anni vince il Daytime Emmy Award - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Capaccio. Multe annullate, nuovi indagati. I nomi
Meloni alla Niaf: “Cultura woke vuole cancellarci, si sbagliano”
Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne
Morta una 85enne coinvolta in un incidente stradale
Ultim'ora Nazionale

David Attenborough da record, a 99 anni vince il Daytime Emmy Award

  • Ottobre 19, 2025
  • 0
  • 52
  • 2 Min Read
David Attenborough da record, a 99 anni vince il Daytime Emmy Award

(Adnkronos) – Sir David Attenborough, pioniere britannico della divulgazione naturalistica, ha fatto ancora una volta la storia: a 99 anni ha vinto il Daytime Emmy Award come "Personalità dell'anno per un programma non quotidiano", diventando così il più anziano vincitore nella storia del prestigioso premio televisivo.  Il riconoscimento è arrivato per il documentario "Secret Lives of Orangutans", prodotto da Netflix, che segue la vita quotidiana di un gruppo di oranghi nelle giungle di Sumatra, in Indonesia. Il film ha conquistato anche altri due premi: miglior direzione musicale e composizione e miglior regia per un programma non-fiction a telecamera singola. Attenborough ha superato il precedente record detenuto dall'attore Dick Van Dyke, che nel 2024 aveva vinto a 98 anni per una partecipazione speciale in una soap opera. Nonostante l'eccezionale traguardo, David Attenborough che compirà 100 anni tra otto mesi, non era presente alla cerimonia di premiazione tenutasi a Pasadena, in California.  Naturalista, divulgatore e voce inconfondibile della natura per milioni di spettatori nel mondo, Sir David Attenborough vanta una carriera che dura da oltre 70 anni. Tra i suoi lavori più celebri: "Life on Earth", "The Private Life of Plants" e "The Blue Planet". Oltre 40 specie di piante e animali portano il suo nome, un tributo alla sua instancabile opera di sensibilizzazione. Nel 2025 ha presentato "Ocean", un documentario di lungometraggio definito da lui stesso come "uno dei progetti più importanti della sua carriera", con l'obiettivo dichiarato di contribuire alla salvaguardia della biodiversità e al contrasto del cambiamento climatico. Durante la 52esima edizione dei Daytime Emmy Awards, premiata anche la soap opera "General Hospital" come miglior serie drammatica, mentre Drew Barrymore si è aggiudicata il premio come miglior conduttrice di talk show diurno. (di Paolo Martini) 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025