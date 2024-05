Salernitana, tanti i baby tifosi a Pastena per realizzare la coreografia per l’ultima di A

A noi la Serie B non fa paura….solo per la maglia! Forza Granata ! Sono queste le parole di tifosi baby della Salernitana radunati in massa questo pomeriggio dopo l’appello della Curva Sud Siberiano sotto la copertura del mercato a Pastena per la realizzazione della coreografia che sarà inscenata prima di Salernitana Verona di lunedi alle 18