Salerno, ladri in azione al Brico Center di via San Leonardo

Colpo a segno in via San Leonardo, a Salerno. Sempre , nella notte, i ladri sono entrati in azione al Brico Center.

I malviventi – come riporta il sito web stiletv.it – sono penetrati all’interno dell’esercizio commerciale, forzando la saracinesca della rivendita di prodotti e servizi dedicati a bricolage, fai da te, manutenzione e miglioramento di casa e giardino.

Asportata la cassaforte sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini. Bottino ancora da quantificare.