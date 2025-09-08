Pagani, la protesta dei sindacati

Nella tarda mattinata di ieri si è tenuto un sit-in davanti al Municipio promosso dai sindacati Fial e Cnal, guidati dal segretario generale Domenico Merolla e dal segretario nazionale Orlando Cioffi. Alla manifestazione hanno partecipato pochi lavoratori: secondo i sindacati, la scarsa presenza sarebbe dovuta a condizionamenti da parte della ditta. La protesta nasce dalla sospensione di due dipendenti, Santilli e De Simone, dopo un contrasto con un collega ritenuto “capo settore”, ruolo che le organizzazioni contestano perché privo di formale riconoscimento. La delegazione sindacale è stata ricevuta a porte chiuse dal sindaco Raffaele Maria De Prisco e dall’assessore alle partecipate Vincenzo D’Amato, senza l’accesso dei giornalisti. «Non possiamo parlare di un esito del tutto positivo, ma almeno la questione è stata ricondotta nel rispetto delle regole – ha dichiarato Merolla –. È previsto un tavolo con Comune, uffici competenti ed Econova per affrontare i nodi aperti. La priorità resta il reintegro dei due lavoratori. Allo stesso tempo, chiediamo maggiore impegno per garantire un servizio decoroso ai cittadini». Dello stesso avviso anche Cioffi: «Siamo in una fase interlocutoria. La serenità in cantiere passa necessariamente dal rientro dei dipendenti sospesi». La tensione resta alta. Dopo i ritardi nei pagamenti di agosto, nei giorni scorsi si è registrato un nuovo episodio: una lite verbale tra tre operai, finita all’attenzione dei Carabinieri e sfociata in sanzioni e sospensioni. Sul fronte operativo, la città continua a fare i conti con contenitori rotti, coperchi mancanti e cassonetti deteriorati, con rifiuti che spesso traboccano in strada. Per i sindacati non si tratta soltanto di stipendi e rapporti interni: il problema riguarda l’intero sistema di raccolta, che mostra segnali di forte criticità. Anche l’opposizione consiliare ha preso posizione. I consiglieri Raffaele La Femina e Michele Bottone hanno espresso solidarietà ai lavoratori: «Le promesse dell’amministrazione non hanno prodotto miglioramenti. Persistono ritardi nei pagamenti, pressioni sui dipendenti e un servizio scadente. Le conseguenze sono evidenti: raccolta inefficiente e strade sporche». Gli esponenti di minoranza hanno sollecitato un incontro urgente tra sindacati, amministrazione ed Econova per riportare stabilità in cantiere e garantire un servizio adeguato.
Post Recenti
- Piantedosi, ‘non sono candidato in Campania’
- Russia, avanza la repressione di Putin. E la paura si diffonde anche fra le élite
- Sanremo giovani, dall’età all’accesso all’Ariston: come cambiano le regole
- “Trump finanzia macchina politica di Vance”. Indizio verso candidatura 2028?
- Norvegia, premier laburista rivendica vittoria a legislative: “Ce l’abbiamo fatta”
Categorie
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Extra
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco