Usa, pubblicata la lettera a Epstein attribuita a Trump

  • Settembre 8, 2025
(Adnkronos) –

Divulgata da alcuni parlamentari democratici la lettera inviata a Jeffrey Epstein per il suo compleanno nel 2003 e attribuita a Donald Trump, che ha negato ogni attribuzione e coinvolgimento, definendola un falso.  Sulla lettera, ottenuta dai membri democratici di una commissione della Camera dei Rappresentanti, è disegnato la sagoma abbozzata di un corpo di donna nuda, all'interno del quale sono scritte citazioni attribuite di volta in volta al finanziere, morto in carcere nel 2019 prima del suo processo per reati sessuali, e all'attuale presidente americano. La firma di Trump si trova appena sotto i fianchi del disegno, tratto dal “libro di compleanno”. “ECCOLO: abbiamo ricevuto il biglietto di auguri di Trump a Jeffrey Epstein che il Presidente ha detto non esistere”, ha scritto l’account X della minoranza democratica della Commissione di vigilanza della Camera in un post che ha rivelato la lettera.   La lettera è di pubblico dominio per la prima volta da quando il Wall Street Journal ne ha dato notizia a metà luglio. Trump non solo ha negato di averla scritta, ma ha anche fatto causa al giornale per diffamazione. Taylor Budowich, vice capo dello staff della Casa Bianca, ha affermato in un post su X che la firma non è di Trump. Budowich ha condiviso una serie di foto di documenti firmati di recente da Trump, per suggerire che la firma del 2003 non corrisponde.  Voce fuori campo: Nella vita ci deve essere qualcosa di più che avere tutto. Donald: Sì, c'è, ma non ti dirò di cosa si tratta.  Jeffrey: Nemmeno io, perché so di cosa si tratta.  Donald: Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey.  Jeffrey: A pensarci bene, sì.  Donald: Gli enigmi non invecchiano mai, l'hai notato?  Jeffrey: In effetti, era così chiaro per me l'ultima volta che ti ho visto. Trump: Un amico è una cosa meravigliosa. Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto.     —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

