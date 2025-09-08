Piero De Luca: dieci anni di sfide ambientali

Negli ultimi dieci anni la Regione Campania ha portato avanti progetti significativi in tema ambientale, con risultati concreti sul territorio. Tra gli interventi più rilevanti, il programma di bonifica e disinquinamento del fiume Sarno, da anni considerato tra i corsi d’acqua più inquinati d’Europa, ha rappresentato una vera svolta.

Grazie anche a fondi europei, l’iniziativa ha permesso di restituire alla collettività circa 50.000 metri quadrati di arenile a Castellammare di Stabia, riportando le spiagge libere alla piena fruibilità e garantendo la balneabilità del mare.

“Il mare è un bene pubblico da tutelare e valorizzare – ha dichiarato il parlamentare salernitano del PD, Piero De Luca, nel corso di un incontro con il sindaco Luigi Vicinanza –. Una politica ambientale coerente produce effetti virtuosi: migliora la qualità della vita, tutela la salute dei cittadini e crea nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico”.

Per De Luca, la sfida ambientale rimane una priorità programmatica per il futuro governo regionale, da collocare al centro del confronto politico con le forze progressiste a beneficio dei cittadini.