Pagani e S. Egidio, referendum per la zona contesa

Pagani/Sant’Egidio del Monte Albino. Vicenda confini, ripresentazione della proposta di legge regionale sottolineando l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Sant’Egidio del Monte Albino di arrivare all’indizione del referendum popolare. Torna quindi in Consiglio regionale la questione della zona contesa. Al centro della controversia c’è un’area di circa un chilometro e mezzo quadrato, sulla quale insistono diverse attività industriali e nella quale risiedono circa 2.500 abitanti. La parola fine, sul piano giudiziario, era arrivata con la sentenza del Consiglio di Stato del 21 agosto 2023, che aveva chiuso la disputa sui confini stabilendo l’appartenenza dell’area al Comune di Pagani e respingendo i ricorsi presentati da Sant’Egidio del Monte Albino e dalla Provincia di Salerno. In particolare, la zona di Orta Loreto è finita sotto il controllo del Comune di Pagani. Questo ha innescato contestazioni, come il danneggiamento dei cartelli installati dall’Ente liguorino dopo la ridefinizione dei confini. Ora, però, si riapre la partita sul piano istituzionale. Dal Comune sangiliano fanno sapere sapere che si seguirà da vicino ogni fase del procedimento e che si manterrà costantemente aggiornata la cittadinanza sui prossimi sviluppi. Dopo l’interruzione dell’iter, dovuta alla scadenza del precedente mandato regionale, il procedimento è stato riattivato. “All’indomani dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale ho subito ripreso il lavoro, mi sono recato, con cadenza quasi giornaliera, presso la sede del Consiglio regionale a Napoli per incontrare i nuovi rappresentanti di tutte le forze politiche”, dice il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Antonio La Mura. La proposta di legge: “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pagani e di Sant’Egidio del Monte Albino” è stata formalmente ripresentata e sottoscritta dalla stragrande maggioranza delle forze politiche del comune di Sant’Egidio, dimostrando un sostegno ampio e trasversale. La proposta rappresenta il passo necessario per giungere all’obiettivo principale della amministrazione sangiliana guidata da La Mura: vale a dire, l’indizione del referendum popolare. Saranno quindi le popolazioni interessate a poter esprimere liberamente la propria volontà e decidere in via definitiva il proprio futuro.