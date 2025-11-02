Paganese, vittoria meritata col manfredonia

di Adelmo Maria Pagliuca

PAGANESE-MANFREDONIA 1-0

Paganese (4-3-3): Gallo; Di Biagio, Isufi, De Nova, Piga; Mancino (dal 71′ Negro), Pierce, Labriola (dal 78′ Langella); Lombardi (dal 62′ Pierdomenico), Argañaraz (dal 92′ De Feo), Costanzo (dal 62′ El Haddadi). A disposizione: Costantini, Figueras, Conson, Gatto. All. Novelli.

Manfredonia (3-4-3): Brahja, Biagioni, Giglio, Spinelli; Rondinella, Di Maso (dal 92′ Okoh), Ceparano, De Luca; Giacobbe (dal 67′ Jallow), Urain , Babaj (dall’83’ Cicerelli). A disposizione: Sibilano, Severino, Belloisi, Solazzo, Prencipe, Scoccola. All. Pezzella.

Arbitro: Collier di Gallarate (Assistenti: Monardo-Di Leo.)

Marcatori: 89′ Argañaraz (P).

NOTE: Ammoniti: Di Maso (M), Ceparano (M), De Nova (P), Spinelli (M), Giglio (M). Recuperi: 2′ pt, 6′ st.

PAGANI – Al Torre davanti a un’ottima cornice di pubblico la Paganese vince e convince contro il Manfredonia. Gli azzurrostellati mantengono una buona supremazia territoriale e riescono a scardinare il muro biancoceleste all’89’ con una magia di Argañaraz.

4-3-3 per Novelli, che si affida ad Argañaraz nel ruolo di centravanti: parte dalla panchina Negro. 3-4-3, invece, per Pezzella: in avanti Urain vince ballottaggio con Jallow, in difesa spazio all’ex di turno Giglio.

Parte forte la Paganese. Al 2′ colpo di testa di poco alto di Argañaraz su un cross dalla destra di Lombardi. Al 6′ tentativo di Costanzo: Brahja blocca. All’11’ destro fuori misura di Mancino. Al 16′ prima occasione per gli ospiti: Gallo chiude lo specchio a Di Maso. Due minuti dopo cross di Rondinella per De Luca, che colpisce di testa ma non trova la porta. Al 31′ calcio di punizione battuto da Labriola che termina di un soffio a lato. Dopo un minuto tiro a giro di Lombardi che si perde sul fondo. Al 44′ Piga si accentra e calcia: la sfera finisce di poco a destra della porta difesa da Brahja. Il primo tempo termina senza reti: la Paganese ha in mano il pallino del gioco ma non trova il lampo vincente, i sipontini si chiudono bene e cercano di non dare punti di riferimento alla difesa liguorina.

Nella ripresa è ancora una volta la Paganese ad affacciarsi fin da subito in avanti. Al 51′ azione insistita che termina con una conclusione larga di Pierce. Al 66′ tiro debole di Mancino. All’81’ conclusione imprecisa di El Haddadi. All’88’ ci prova ancora El Haddadi: Brahja para senza problemi. Dopo un giro di lancette la Paganese passa meritatamente in vantaggio con l’asse argentino: Pierce serve Argañaraz, che controlla palla al limite dell’area e lascia partire un bolide imparabile. Primo gol in Italia per l’attaccante ex Central Cordoba. I sipontini provano a reagire, ma è troppo tardi. Vittoria pesante per gli azzurrostellati, che agganciano l’Heraclea al secondo posto in classifica, mentre il Manfredonia si ferma dopo tre risultati utili consecutivi.