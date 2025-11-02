A Salerno la barra di cioccolata più lunga del mondo - Le Cronache Salerno
A Salerno la barra di cioccolata più lunga del mondo
A Salerno la barra di cioccolata più lunga del mondo

A Salerno la barra di cioccolata più lunga del mondo

Salerno Dolcissima. Record Superato il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia ha superato il record della mondo cdella barra di cioccolata he era fermo a 34 mt realizzano a Salerno una barretta di 35,20 mt

