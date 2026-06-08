Cava, gli auguri del centrodestra a Giordano

“Auguri a Raffaele Giordano, i cittadini di Cava de’ Tirreni hanno scelto il loro sindaco”.Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato salernitano di Forza Italia.“Giordano è la persona giusta per guidare la comunità, ha dimostrato fin da subito competenza, professionalità e amore per il territorio – aggiunge Bicchielli – Ancora una volta il centrodestra ha dimostrato di vincere quando è unito. Ora per la città si apre una nuova fase, con la consapevolezza, da parte di Giordano, di poter contare sul nostro pieno sostegno”. A raggiungere telefonicamente il neo sindaco il senatore Maurizio Gasparri: “Una vittoria che premia impegno, credibilità e una visione chiara del futuro della città. A lui e alla sua squadra rivolgo un augurio forte e convinto di buon lavoro. Lo attende una sfida impegnativa e affascinante: guidare una comunità straordinaria, ricca di storia, identità e potenzialità che meritano dedizione, ascolto e capacità di trasformare le idee in risultati concreti – ha dichiarato Gasparri – Ho confermato a Raffaele Giordano la piena disponibilità di Forza Italia — a livello locale e nazionale — a collaborare con lealtà istituzionale e spirito costruttivo. Saremo al fianco del nuovo Sindaco in ogni iniziativa utile a sostenere lo sviluppo, la crescita e il benessere di Cava de’ Tirreni, con un unico obiettivo: il bene della comunità. Sono certo che l’amministrazione guidata da Giordano saprà lavorare con equilibrio e rispetto verso tutti i cittadini: verso chi gli ha dato fiducia e verso chi, nel tempo, potrà riconoscere la qualità e la concretezza della sua azione amministrativa. Forza Italia c’è, e continuerà a esserci: con serietà, trasparenza e senso delle istituzioni, per contribuire a un governo della città vicino alle persone e alle loro esigenze reali”. “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Raffaele Giordano per la sua elezione a sindaco di Cava de’ Tirreni. La fiducia accordata dai cittadini rappresenta il riconoscimento di un progetto politico credibile, fondato sulla competenza, sull’ascolto e sulla volontà di dare risposte concrete alla comunità cavese”.Lo dichiara il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Imma Vietri.“Questa vittoria è il risultato di un grande lavoro di squadra. Per questo ringrazio tutti i candidati di Fratelli d’Italia che hanno contribuito con impegno, passione e spirito di servizio al raggiungimento di questo importante traguardo. Un ringraziamento particolare va anche ai dirigenti, ai militanti, agli amministratori e a tutti gli iscritti che, con una straordinaria mobilitazione, hanno consentito a Fratelli d’Italia di diventare il primo partito in citta’. Rivolgo, inoltre, un sincero ringraziamento al Vice Ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e il suo sostegno alla nostra città. Oggi, dunque, inizia una nuova pagina per Cava de’ Tirreni. Sono certa che il sindaco Giordano saprà guidare la città con serietà, determinazione e senso delle istituzioni, affrontando le sfide che attendono il territorio e valorizzando le grandi potenzialità della comunità cavese” conclude Vietri.