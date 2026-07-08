P.De Luca (Pd), da Napoli parte percorso alternativa

L’iniziativa di oggi del centrosinistra a Napoli e’ “l’avvio di un percorso comune di confronto con la cittadinanza per la costruzione dell’alternativa al governo della destra”. Cosi’ il deputato del Pd Piero De Luca, in un’intervista al Quotidiano Nazionale. La Campania “e’ stata la prima regione per il No al referendum e la difesa della Costituzione”, ha sottolineato De Luca. “Prima delle denominazioni pensiamo ai programmi. Realizzare un’alleanza politica che si proponga ai cittadini di attuare principi e norme della Carta e’ un patrimonio condiviso da tutto il centrosinistra, in primis dal Pd, come ha ricordato la segretaria Schlein”, ha aggiunto. “Siamo pronti e destinati ad allargare l’alleanza anche a forze liberali. E’ un dovere politico e civico di tutti noi”, con un Pd che viene definito “forza baricentrica”, capace di tenere insieme al proprio interno “sensibilita’ che rappresentano culture moderate e cattoliche, partite Iva e imprese”, indicando come compito delle forze interessate quello di “trovare una sintesi e un contenitore per evitare di consegnare il Paese alla destra”.