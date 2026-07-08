Teatro Arbostella, al via la XIX stagione

Presentata ufficialmente ieri mattina, 7 luglio, la XIX stagione del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. Un cartellone che unisce tradizione e novità, confermando la vocazione della struttura di viale Verdi come punto di riferimento per il teatro amatoriale di qualità, sotto la direzione artistica e organizzativa di Arturo Esposito e Immacolata Caracciuolo, nel solco dell’eredità lasciata dal compianto Gino Esposito. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e l’assessora alle Politiche Sociali Paola De Roberto, che hanno sottolineato il ruolo sempre più centrale del Teatro Arbostella nel panorama culturale salernitano e campano. «Il Teatro Arbostella è ormai un fiore all’occhiello della cultura salernitana e campana», hanno evidenziato gli amministratori. Arturo Esposito ha invece ricordato la crescita della struttura: «Nato come teatro di quartiere, oggi è conosciuto a livello regionale e arrivano proposte artistiche anche da alcuni Paesi europei». Particolarmente emozionato l’intervento della presidente Immacolata Caracciuolo, che ha ripercorso la storia del teatro e i sacrifici compiuti negli anni. «Aver chiuso la prelazione già a maggio con oltre 500 abbonamenti rinnovati, ancora prima della presentazione del programma ufficiale, rappresenta una grande dimostrazione di fiducia da parte del pubblico», ha sottolineato. Il cartellone 2026/2027 La nuova stagione manterrà la formula ormai consolidata: dieci spettacoli in abbonamento, da ottobre a maggio, con ogni commedia in scena per tre weekend consecutivi tra sabato sera e domenica pomeriggio. Tra le conferme figurano Sasà Palumbo, protagonista sia dell’apertura che della chiusura della stagione, Rino Grillo, presente con due spettacoli, Felice Pace e Franco Tortora. Ampio spazio sarà riservato anche alle compagnie salernitane. Presenti i gruppi stabili dell’Arbostella ovvero le compagnie guidate da Francesco Delli Priscoli e Gaetano Troiano, alle quali si aggiunge il ritorno della compagnia L’Eclissi, che porterà in scena Il Medico dei Pazzi di Eduardo Scarpetta. Tra le novità spicca l’ingresso della Compagnia del Teatro Popolare Salernitano, diretta da Roberto e Anna Nisivoccia, che proporrà Taxi a due piazze di Ray Cooney. Un ritorno simbolico che rinnova il legame storico tra le famiglie Esposito e Nisivoccia, nato ai tempi del Teatro Sangenesio. Il cartellone comprenderà testi di autori classici come Eduardo Scarpetta, Gaetano Di Maio, Paola Riccora, Ray Cooney e autori contemporanei come Ciro Cerruti e i già citati Sasà Palumbo, Rino Grillo, Gaetano Troiano. Formazione e iniziative sociali Oltre agli spettacoli, il Teatro Arbostella conferma il proprio impegno nella formazione e nel sociale con i laboratori teatrali per adulti e giovani curati da Gaetano Troiano, quelli dedicati ai bambini in collaborazione con La Bottega di Will di Teresa Di Florio, gli appuntamenti per la terza età e le tradizionali “Domeniche a teatro con nonni e nipoti”. Confermata anche l’Arena Arbostella, in programma nell’ultima settimana di agosto. Campagna abbonamenti La campagna abbonamenti è iniziata oggi e proseguirà fino al 24 luglio, per poi riprendere nel mese di settembre, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. L’abbonamento ai dieci spettacoli ha un costo di 120 euro. Considerato l’elevato numero di rinnovi già registrati, la direzione invita gli interessati a prenotare quanto prima. Sono previste convenzioni con attività commerciali e la possibilità di utilizzare il Bonus Docente. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 089 3867440, 347 1869810, 328 2664758 oppure scrivere all’indirizzo teatroarbostella@gmail.com.