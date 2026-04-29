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Salerno: vandalismo contro “Ponti del Diavolo”

  • Aprile 29, 2026
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Salerno: vandalismo contro “Ponti del Diavolo”

Non c’è pace a Salerno. Vandali e ladri continuano ad essere particolarmente attivi. Stavolta se la sono presa con il Ponte dei Diavoli.

 

Un uomo di nazionalità straniera ha danneggiato l’Acquedotto Medievale di via Arce per portarsi via un “souvenir di Salerno” da rivendere .

La vicenda – come riporta anche il sito web dell’emittente LiraTv – ha scatenato la reazione della Soprintendenza, che punta il dito contro l’ennesimo atto vandalico ai danni del patrimonio culturale della città.

L’antico manufatto – si legge nella nota – rappresenta uno dei simboli identitari più iconici di Salerno, é il luogo dove, secondo la leggenda, si incontrarono i quattro fondatori della celeberrima Scuola Medica Salernitana.

La Soprintendenza si é immediatamente attivata per verificare lo stato di conservazione del bene comune, programmando sopralluoghi tecnici urgenti per accertare le criticità e verificare eventuali distacchi di materiale.

L’episodio di vandalismo riportato, in ordine al tentativo di vendita di blocchi lapidei sottratti, può servire da monito: il furto e il danneggiamento di beni culturali sono reati gravi puniti dalla Legge. La Soprintendenza ribadisce con forza l’importanza del ruolo attivo della cittadinanza nella salvaguardia del proprio territorio. Il rispetto del patrimonio culturale non é solo un obbligo normativo, ma un impegno morale, per tutti”.

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