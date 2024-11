P. De Luca: non diventerò vice segretario del partito

“Se escludo un accordo per cui io divento vicesegretario del Pd e mio padre rinuncia alla terza candidatura in Campania? Non è all’ordine del giorno della convention riformista che ci sarà questo sabato”. A dirlo Piero De Luca, deputato del Pd, intervenuto a ‘L’Attimo Fuggente’ condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio. “È un’iniziativa durante la quale ci sarà un momento di confronto e dibattito all’interno di un’area che sta lavorando per rafforzare il Pd, un partito che è più unito che mai, nonostante sensibilità differenti al suo interno”, aggiunge