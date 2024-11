Cava. Ruba in supermercato e accoltella dipendente, arrestata

Ruba in un supermercato e ferisce con un coltello un dipendente. È successo venerdì scorso a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. I Carabinieri della tenenza di Cava de’ Tirreni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una 44enne del luogo, indagata per rapina. Secondo quanto ricostruito, la donna, dopo essersi furtivamente impossessata di alcuni generi alimentari dal supermercato, avrebbe ferito con un coltello un dipendente del negozio intervenuto