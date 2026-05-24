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L’Ascoli travolge il Catania: 4-0

  • Maggio 24, 2026
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L’Ascoli travolge il Catania: 4-0

L’Ascoli ipoteca la finale playoff di Serie C travolgendo il Catania con un netto 4-0 nella semifinale d’andata disputata al “Del Duca”.

Davanti a uno stadio gremito, i marchigiani dominano il match dall’inizio alla fine contro una formazione rossazzurra apparsa troppo timida e mai realmente in grado di reagire.

L’Ascoli prende subito il controllo del gioco grazie a un possesso palla ordinato e alla continua spinta sulle corsie esterne. Il Catania fatica a costruire gioco e nel primo tempo non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti di Vitale.

Il vantaggio bianconero arriva al 44’: cross di D’Uffizi dalla sinistra e deviazione vincente di Corradini, con Dini che non riesce a evitare che il pallone oltrepassi la linea di porta.

Nella ripresa i padroni di casa dilagano. Al 52’ Guiebre firma il raddoppio con un preciso sinistro dal limite, mentre al 61’ Gori cala il tris sfruttando gli spazi concessi dalla difesa etnea e battendo Dini con un diagonale chirurgico.

Nel finale arriva anche il poker firmato da Milanese all’82’, su assist di Oviszach, che trasforma il “Del Duca” in una festa bianconera.

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