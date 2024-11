Salerno, i 50 anni di ordinazione di Moretti arcivescovo

Tre giorni di festeggiamenti per il 50esimo del sacerdozio dell’Arcivescovo Emerito di Salerno Luigi Moretti che il 30 novembre 1974 fu ordinato presbitero, per la diocesi di Roma, dal cardinale vicario Ugo Poletti.

Molti gli incarichi svolti da Monsignor Moretti che il 10 giugno del 2010 fu nominato arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno da Papa Benedetto XVI, succedendo a Monsignor Gerardo Pierro, dimessosi per raggiunti limiti di età .

Durante il suo episcopato in Campania, è stato delegato per i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale campana. Monsignor Moretti ha rivestito la carica di Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno fino al 18 dicembre 2018 quando, dopo una scelta ponderata, annunciò le sue dimissioni per motivi di salute.

Tre le giornate di festeggiamento programmate per celebrare l’importante traguardo. Giovedì 28 novembre alle 18 e 30, presso la cappella San Giovanni II di Salerno, sarà celebrata una Santa Messa, presedierà P. Franco De Crescenzo, vicario episcopale per i religiosi, a seguire l’Adorazione Eucaristica.

Venerdì 29, presso la Chiesa Parrocchiale San Giuseppe Lavoratore, dalle 19 e 30, l’incontro dal titolo “Focus sul Sacerdozio. Ad introdurre sarà Don Biagio Napoletano, previsti gli interventi di P. Ernesto Della Corte, Don Roberto Faccenda e la testimonianze di persone che sono state vicine nel lungo percorso sacerdotale dell’arcivescovo emerito.

Sabato 30 novembre infine, alle ore 18, presso la Cappella San Giovanni II, l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale con la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Moretti. A seguire la festa comunitaria sul sagrato della Cappella.