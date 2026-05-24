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Sicignano degli Alburni: Orco eletto sindaco

  • Maggio 24, 2026
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Sicignano degli Alburni: Orco eletto sindaco

Sicignano degli Alburni Giacomo Orco è stato confermato come primo cittadino, con l’unica lista presente in questa tornata elettorale.

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