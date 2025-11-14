P. De Luca, Meloni fa passerelle ma taglia fondi da 3 anni - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

P. De Luca, Meloni fa passerelle ma taglia fondi da 3 anni
Il ritorno di Boccia, «Sangiuliano fa folklore»
Meloni a Napoli: Sud patrimonio da difendere
Tar dà ragione a Campania,’esca da piano rientro sanità’
Ultimora Campania

P. De Luca, Meloni fa passerelle ma taglia fondi da 3 anni

  • Novembre 14, 2025
  • 0
  • 98
  • 2 Min Read
P. De Luca, Meloni fa passerelle ma taglia fondi da 3 anni

“La presenza della Premier Meloni è una gita turistica per una passerella elettorale insopportabile, considerando i continui attacchi al Sud del suo Governo. Il Mezzogiorno è un patrimonio cui la destra crea problemi costanti. Questa è la verità. E ci vuole coraggio a dire il contrario”. Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale Pd Campania. “La legge di bilancio, prosegue De Luca, taglia 2,4 miliardi di euro al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, risorse decisive per infrastrutture, rigenerazione urbana, politiche sociali e tutela ambientale. Non solo: il governo riduce drasticamente anche i finanziamenti destinati alla ZES unica, che dai 2,3 miliardi previsti nel 2026 scendono a soli 750 milioni nel 2028. Una sforbiciata che indebolisce imprese e investimenti proprio nelle aree che avrebbero più bisogno di stimoli”. “A questi interventi, ricorda l’esponente democratico, si sommano i 3,7 miliardi cancellati dal Fondo per la perequazione infrastrutturale e i 5 miliardi sottratti alla decontribuzione Sud. È una linea chiara: un governo che continua a penalizzare il Meridione, rinunciando alla logica di solidarietà e coesione nazionale che dovrebbe guidare ogni scelta politica. Con queste decisioni, conclude De Luca, la destra rischia di far tornare la Campania indietro anni. Occorre invece tornare alla visione del Next Generation EU, che destinava il 40% delle risorse al Sud proprio per colmare i divari e rendere il Paese più competitivo e unito. Investire nel Mezzogiorno non è un favore a qualcuno: è l’unico modo per far crescere davvero l’Italia”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013